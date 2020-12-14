|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 04 січ, 2026 20:45
smdtranz написав:
вопрос лишь в качестве оставшегося населения. чтобы это были не алкаши и дармоеды, а приличные образованные люди.
до сего момента все образованньіе люди вьіедут и найдут свое место за границей
yama
Повідомлень: 5345
З нами з: 12.08.17
- Подякував: 9245 раз.
- Подякували: 1073 раз.
Додано: Нед 04 січ, 2026 20:49
smdtranz написав:
ну и конечно, делать ядерное оружие, наплевав на все писки из-за границы,
тогда USA и остальньіе первьіми прилетят нас бомбить как Иран, хотите бьіть новьім Ираном ? дорбо пожаловать - начинайте ядерную програму
yama
Повідомлень: 5345
З нами з: 12.08.17
- Подякував: 9245 раз.
- Подякували: 1073 раз.
Додано: Пон 05 січ, 2026 10:24
yama написав: smdtranz написав:
ну и конечно, делать ядерное оружие, наплевав на все писки из-за границы,
тогда USA и остальньіе первьіми прилетят нас бомбить как Иран, хотите бьіть новьім Ираном ? дорбо пожаловать - начинайте ядерную програму
У нас так научились дезу распространять в виде разных Паляныць, Фламинго и тд, что даже ЦРУ уже не поймёт разрабатывают у нас ядерку или звиздежь.
Bolt
Повідомлень: 3802
З нами з: 09.11.17
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 291 раз.
Додано: Пон 05 січ, 2026 11:04
Цыпа, красавчик, марку держит
Freza
Повідомлень: 2293
З нами з: 03.12.13
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 340 раз.
yama написав: smdtranz написав:
вопрос лишь в качестве оставшегося населения. чтобы это были не алкаши и дармоеды, а приличные образованные люди.
до сего момента все образованньіе люди вьіедут и найдут свое место за границей
Зовсім не факт.
Investor_K
Повідомлень: 11240
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 921 раз.
Investor_K написав: yama написав: smdtranz написав:
вопрос лишь в качестве оставшегося населения. чтобы это были не алкаши и дармоеды, а приличные образованные люди.
до сего момента все образованньіе люди вьіедут и найдут свое место за границей
Зовсім не факт.
Згоден,тільки не ставте мені плюсик у вашій темі, я згоден ідеологічно,а не вас вихваляю.
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1129
З нами з: 11.09.24
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 45 раз.
yama написав: smdtranz написав:
вопрос лишь в качестве оставшегося населения. чтобы это были не алкаши и дармоеды, а приличные образованные люди.
до сего момента все образованньіе люди вьіедут и найдут свое место за границей
доставщиками пиці чи уберистами?
Олежан
Повідомлень: 1451
З нами з: 01.12.20
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 141 раз.
професор знову про КРЖН
flyman
Повідомлень: 42013
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2872 раз.
Додано: Вів 06 січ, 2026 09:33
Frant написав: Олежан написав:
доставщиками пиці чи уберистами?
Ким завгодно і куди завгодно, аби був мир і електроенергія. І якесь осмислене керівництво державою, а не нікчемні примітивні популісти, напівграмотні клоуни-дерибанщики, які вміють лише пройопувати території, атомні станції, населення.
у тебе нема в будинку електрики?
все ж елементарно а всі хто думає - зробили собі автономію
і по друге, коли ти "Ким завгодно і куди завгодно" попрацюєш руцями за мівіну, то ти зробиш інші висновки)
Олежан
Повідомлень: 1451
З нами з: 01.12.20
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 141 раз.
yama написав: smdtranz написав:
ну и конечно, делать ядерное оружие, наплевав на все писки из-за границы,
тогда USA и остальньіе первьіми прилетят нас бомбить как Иран, хотите бьіть новьім Ираном ? дорбо пожаловать - начинайте ядерную програму
іран сильніше розбомблений за Україну?
Banderlog
Повідомлень: 4352
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 111 раз.
