Додано: Вів 06 січ, 2026 10:23
х2 на кінець
Додано: Вів 06 січ, 2026 10:25
Додано: Вів 06 січ, 2026 10:39
Украина пострадала несоизмеримо сильнее, чем Иран.
1. Масштаб войны
Украина — полномасштабная война с регулярной армией ядерной державы.
Авиация, ракеты, дроны, артиллерия, оккупация территорий.
Иран — не был объектом тотальной войны на своей территории.
Были точечные удары, диверсии, кибератаки, иногда удары по военным объектам — но не систематическая бомбардировка страны.
2. Разрушения
Украина:
Сотни тысяч разрушенных домов
Уничтоженные города и районы (Мариуполь, Бахмут, Авдеевка, Северодонецк и т.д.)
Разбитая энергетика, ТЭЦ, ГЭС, инфраструктура
Иран:
Нет разрушенных городов
Нет ковровых или регулярных бомбардировок жилых районов
Удары — эпизодические и ограниченные
3. Потери среди гражданских
Украина: десятки тысяч погибших гражданских, миллионы беженцев, депортации.
Иран: нет сопоставимых гражданских потерь от войны на своей территории.
4. Оккупация и контроль территории
Украина: оккупированные территории, фильтрация, пытки, похищения, уничтожение городов.
Иран: ни одного оккупированного региона.
5. Экономический и демографический удар
Украина:
Миллионы людей выехали
Колоссальный ущерб ВВП
Потеря территорий и производств
Иран:
Экономика страдает в основном от санкций, а не от войны на своей земле
Додано: Вів 06 січ, 2026 12:40
Додано: Вів 06 січ, 2026 13:14
Хто в цьому винний - в курсі?
Хто вдребезги проїпав початок війни?
Хто не оголосив своєчасно мобілізацію?
Хто подарував московитам найбільшу в Європі атомну станцію?
Хто не здатний створити і запустити в серію власні крилаті і балістичні ракети?
Хто принципово не бажає боротись з корупцією???
Прізвище цієї людинки, цього промосковського агента, цього куцого буратинки - знаєте?
