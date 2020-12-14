Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Бетон написав:❗️Фактически, мы загружаемся в блэкаут. В отдельных городах (Ирпень, Буча, Гостомель), он уже наступил, — нардеп Колтунович
И что делать?
Думать о преимуществах малоэтажной застройки, где не нужен лифт, есть газ.
многоэтажка со своей крышной котельной — это компактная автономная система. Сейчас новые жк с крышными котельными. Ставится один генератор на дом, и он спокойно тянет: котельную циркуляционные насосы автоматику лифты (1,5–2 кВт на лифт — копейки) В результате: тепло есть вода циркулирует лифт работает
малоэтажная застройка. Там тепло подаётся по земле: длинные теплотрассы десятки вводов узлы учёта задвижки слабые места на каждом участке
про тисячі будинків я хз, а от про пару розірвпних батарей в двох будинках по сусідству як голова осбб свого будинку чув і навіть ходив дивитись
обидва будинка - совкошлак без осбб з поганим станом мопів, розмерзання сталось через неприкриті і неякісні вікна і двері в підʼїздах, в одному будинку люди просто не закривали двері на загальний балкон коли ходили курити
коли осбб отримали наказ злити батареї всі їх дисципліновано злили, в вівторок поступив наказ наповнити системи і ми їх наповнили, в середу дали тепло і світло, яке досі не вимикали
kingkongovets написав:в НЙ взагалі парове опалення, хто б оце казав бл
а на півдні Європи і наприклад в Японії взагалі ніякого опалення в житлі нема і там на наш погляд взимку екстрім за допомогою маси еклектроопалювальних приладів і ад адський, особливо з нашою звичкою натопити грубку по-максимуму і ходити взимку по хаті босим і в трусах при +25, а у тих же німців наприклад +16 то вже норм
в центральному опаленні максимальна вада це якраз втрати при транспортуванні через диряві мережі, колись побудовані ногами ще при совку, вони звичайно поступово змінюються і перекладаються, але їх занадто багато щоб мати можливість швидко замінити їх усі
я ще в 2013 році через законну схему і оплачувану поміч робітників тепленерго позбавився на усіх обʼєктах від центрального опалення і гвп, куплені після 2013го теж вже не підключав і повністю перейшов на електроопалення, яке хоч і значно подорожчало з того часу, але все одно менше за ті космічні рахунки, які виставляє зараз теплоенерго, бо основні терпіли, на яких зписують левову долю втрат - це якраз власники і орендарі нежитлових приміщень з центральним опаленням, де ніякі лічильнки ані на гвп ані на цо не діють
И как на этой неделе(с 9.01) поживает твой пул коммерции в столице, ну тот что на электроотоплении? От дырчиков топят кондёрами при минус 18? Про фрицев и плюс 16 не сочиняй. Сочини лучше что расстаможка Сафаря или Сюрфа в 92году была в дереве столько ж, сколько и в 91м, это ж уже проверить нереально. Кстати как сейчас обстоят в столице дела с зарядкой модных Е-жужиков с батареями на 150Квт/ч с нынешним прекрасным графиком? Стоят ждут лета или есть Вип-заправки, где всегда полны розетки?
«Професійне управління багатоквартирними будинками: міф, який розбився об київську зиму
Події цієї зими остаточно оголили одну з найнебезпечніших проблем українських міст — відсутність професійного управління житловим фондом. Київ після масованих обстрілів отримав тисячі будинків без опалення, але реальна катастрофа сталася не через ракети — а через непрофесійність управління.
Коли зникло тепло, у більшості будинків не було виконано базову аварійну процедуру — злив теплоносія із систем опалення. Результат — масове замерзання стояків, батарей, внутрішньобудинкових мереж. Труби полопались. Системи знищені.
І тепер тисячі будинків — фактично непридатні для проживання.
Це не просто форс-мажор. Це управлінський провал
У всіх європейських країнах і навіть у воєнних протоколах є чітке правило:
> Якщо теплопостачання зупиняється більш ніж на 24–48 годин — система повинна бути або переведена у циркуляцію, або злита.
Це елементарна технічна норма. Її не виконали ані ОСББ, ані керуючі компанії, ані муніципальні ЖЕКи.
Чому?
Бо 90% “управління” будинками в Києві — це:
люди без інженерної освіти
без аварійних планів
без відповідальності
без контролю
ОСББ часто існують лише на папері. Управляючі компанії — це касири, а не менеджери інфраструктури.
Масштаб катастрофи значно більший, ніж здається
Зараз ми маємо:
Сотні, можливо тисячі будинків з розмороженими системами
знищені стояки, батареї, теплові пункти
залиті квартири
зруйновані міжповерхові перекриття
Це не поточний ремонт. Це — капітальна реконструкція внутрішніх систем будинків.
На кожен будинок:
від кількох мільйонів до десятків мільйонів гривень
від 3 до 12 місяців робіт
виселення людей або проживання без опалення
Фактично — тисячі родин можуть втратити можливість жити у своїх квартирах на роки.
Чому так сталося насправді
Бо в Україні немає інституту професійного управителя житловим фондом.
Є:
“голова ОСББ” без освіти
“керуюча компанія” без відповідальності
місто, яке переклало все на мешканців
Але багатоквартирний будинок — це складний інженерний об’єкт, а не під’їзд із домофоном.
Це:
теплові системи
гідравліка
тиск
автоматика
аварійні режими
Це має управляти сертифікований технічний оператор, а не сусід з 3 поверху.
Що потрібно робити
Після цієї зими країна повинна прийняти жорсткі рішення:
1. Ліцензування управителів багатоквартирних будинків Без інженерів, диспетчерів і аварійних планів — заборона на управління.
2. Відповідальність ОСББ та керуючих компаній за технічні збитки Не злив систему → відшкодовуєш ремонт.
3. Обов’язкові аварійні протоколи воєнного часу Як діяти при зупинці тепла, світла, води.
4. Створення міських фондів капітального відновлення будинків Бо люди фізично не потягнуть мільйони гривень на ремонт.
Висновок
Цієї зими зруйнувались не тільки труби. Зруйнувався міф про те, що ОСББ та “ринок управління” вирішили проблему житла.
Київ отримав холодні батареї не тільки через війну а через непрофесійність і безвідповідальність системи управління житловим фондом.
І якщо це не змінити — наступна зима буде ще страшнішою.»
Олег Попенко голова спілки споживачів комунальних послуг України
і як воно працює коли нема е.е., чи "критичної інфраструктури об'єкт"?
барабашов написав:И как на этой неделе(с 9.01) поживает твой пул коммерции в столице, ну тот что на электроотоплении? От дырчиков топят кондёрами при минус 18? Про фрицев и плюс 16 не сочиняй. Сочини лучше что расстаможка Сафаря или Сюрфа в 92году была в дереве столько ж, сколько и в 91м, это ж уже проверить нереально. Кстати как сейчас обстоят в столице дела с зарядкой модных Е-жужиков с батареями на 150Квт/ч с нынешним прекрасным графиком? Стоят ждут лета или есть Вип-заправки, где всегда полны розетки?
не бзді, барабашов, все у нас ок багато комерціі мають три фази і живуть без відключень, там де виключають орендарі давно порішали з аккумами, інверторами та генераторами, особисто у мене окрім загального будинкового є ще й власний генератор на магістральному газі тому заряджаюсь без питань, по місту вистачає з головою
а про температуру в житлі економних європейців не вигадуй сам, вони всі там взимку в трьох слоях дома вдягнені
і взагалі або базарь нормально, або теж в ігнор підеш, неприємно тебе читати стало
этот Олег Попенко, глава бесполезной ГОшки, известен тем, что постоянно распространяет панический п*деж ради хайпа и упоминания своей фамилии под громкой писаниной, тиражируемой в желтой прессе. а проще говоря, обыкновенный балабол, не имеющий к вопросу никакого реального отношения.
так же и когда пишут «такой-то народный депутат заявил то, другой нардеп заявил сё», дальше можно не читать
а по сути, в управлении домами основная проблема — это мизерная квартплата. какое профессиональное управление, какие нафиг инженеры и тд, все работает так, как и должно: люди хотят платить поменьше и особо не стремятся к высоким стандартам. денег хватает только на то, чтоб все не развалилось окончательно. и в принципе, всем ок. а если что не так, всегда на помощь придет бюджет города и всякие госпрограммы.
