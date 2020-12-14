|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 січ, 2026 22:20
Тут все це обговорили вже не раз.
Прибіг …
Додано: Пон 19 січ, 2026 22:20
Господар Вельзевула написав:
Бетон, ситуация на сегодня в очередной раз показала недостатки новостроек в условиях войны.У тебя есть пример хоть одного ЖК, где не останавливалась подача воды, где непрерывно работал лифт, отопление?
У другана в Лофте не успевает заряжатся инвертор от УК, воды -хрен, лифт вообще отключили от батареи. Благо,работа из дома, так курьеры не хотят лезть на 18-й.
у его родаков сталинка в центре- свет от роддома
отопление-батареи горячие, этаж третий..
Учитывая что война условно навсегда- что лучше, модный ЖК без ничего или задрыпанная сталинка со всем?
Мой вариант вообще дом,и это не обсуждается, но все же.
Думаю ценам на новострои с электроотоплением -вниз стремительным домкратом. Невозможно их сделать нормально автономными. Либо чисто как летние халабуды, так летом же там от жары сдохнешь, а отключать будут и летом- вспоминаем лето 2024.
Если у людей есть логика- квартиры вниз кроме низкоэтажных с газом и на блатной сети, и любые дома-вверх,так как втулить туда печь несложно.
Нет ни одного варианта по которой мой расклад неправильный. Так теперь будет всегда, и даже хуже.
Да будет дискуссия!
Грейт.
Сегодня электричество не отключают вообще.
Видимо, вступило в силу указанное ККЦ распоряжение не отключать жк на э.э.отоплении.
Цены не падают. Люди покупают.
Я не знаю логику. Это просто есть и всё
Никакого домкрата не будет
Додано: Пон 19 січ, 2026 22:23
Господар Вельзевула франт был прав. 5ти этажный Хрущик с газом маст хэв. Лучше до 3 этажа.
Ты совершаешь типичную логическую ошибку:
ты смотришь на текущую техническую проблему и из неё делаешь долгосрочный ценовой прогноз.
Это не работает.
Не нужно смотреть на проблему линейно, как сантехник на течь.
Отсутствие света — это не крах рынка, а пауза, пружина, не обрыв.
Пауза заканчивается ускорением.
Сталинка с блатной сетью — единичный артефакт, а не массовая модель.
Это не продукт. Ты его не напаришь, как музейный экспонат. А модный жк уже распиарили до тебя
Додано: Пон 19 січ, 2026 22:57
Господар Вельзевула написав:
Бетон, ситуация на сегодня в очередной раз показала недостатки новостроек в условиях войны.У тебя есть пример хоть одного ЖК, где не останавливалась подача воды, где непрерывно работал лифт, отопление?
У другана в Лофте не успевает заряжатся инвертор
инвертор не заряжается
, заряжаются аккумуляторы с его управлением, мало аккумуляторов мало комфорта или дизельная гена...
Господар Вельзевула написав:
от УК, воды -хрен, лифт вообще отключили
от батареи.
знаю несколько жк , где работают повышающие станции,отопление и практически всегда один лифт но но не буду называть имена...
Господар Вельзевула написав:Мой вариант вообще дом
,и это не обсуждается, но все же.
частный дом на собственном участке земли? согласен , + сэс ,скважина на воду и желательно на газ
или дом в лесу с колодцем и печькой с грубой
Додано: Пон 19 січ, 2026 23:04
Бетон
жк на э.э.отоплении
Там іменно е/опалення? Не газова котельня, якій треба е/е? У нас саме остання.
І у нас з 8.40 нема. І увімкнення переносили з 21 на 23 , тепер вже на 2 ночі.
Батарея 20%)
Ліфти і вода - отак:
📌 Стан мережі та батарей.
🏢 Секція A (ліфти)
🔴 Мережа: нема
🔋 32%
🕒 19.01.2026 23:01 (Kyiv)
🏢 Секція Б (ліфти і насоси підкачки)
🔴 Мережа: нема
🔋 40%
🕒 19.01.2026 23:04 (Kyiv)
🏢 Секція Г (ліфти)
🔴 Мережа: нема
🔋 46%
🕒 19.01.2026 22:59 (Kyiv)
Додано: Пон 19 січ, 2026 23:36
Бетон написав:
Ты совершаешь типичную логическую ошибку:
ты смотришь на текущую техническую проблему и из неё делаешь долгосрочный ценовой прогноз.
Это не работает.
Не нужно смотреть на проблему линейно, как сантехник на течь.
Отсутствие света — это не крах рынка, а пауза, пружина, не обрыв.
Пауза заканчивается ускорением.
Сталинка с блатной сетью — единичный артефакт, а не массовая модель.
Это не продукт. Ты его не напаришь, как музейный экспонат. А модный жк уже распиарили до тебя
ждём, когда конец паузы и пружина наконец приведет к взрывному росту цен на квартиры в Припяти
никогда не говори никогда.
можно конечно планировать все так, чтоб в принципе не зависеть от коммунальных служб. дом в селе, панели, инверторы, аккумы, генератор, скважина, отопление на дровах, никаких газов, пеллет, тепловых насосов и прочей хиромантии. только хардкор.
грубу или котел нужно спроектировать так, чтоб помещались длинные дрова. так меньше пилить
никакого центрального электричества, воды и прочего
пара квадроциклов в гараже, чтоб по лесам ездить, опционально лодка
долгота западнее Хмельницкого в живописном месте
так то если разобраться, нафиг вообще жить в большом городе? толкаться с такими же в пробках на унылых дорогах и в метро? жить в человейнике, вокруг которого гаражи и заброшки? нюхать бесконечные выхлопы и сажу от корчей? возить детей в школу через полгорода?
бежать быстрее других, чтобы за полжизни накопить на ячейку в сотне таких же?
ну тут конечно каждому свое
может конечно формат жить в 40-60 км от города и ездить туда иногда с семьей за покупками и развлечениями, а остальное время кайфовать на природе, не так уж и плох, если есть такая возможность. заниматься каким то сельским хозяйством и тд
Додано: Пон 19 січ, 2026 23:39
Hotab написав:Бетон
жк на э.э.отоплении
Там іменно е/опалення? Не газова котельня, якій треба е/е? У нас саме остання.
І у нас з 8.40 нема. І увімкнення переносили з 21 на 23 , тепер вже на 2 ночі.
Батарея 20%)
Ліфти і вода - отак:
📌 Стан мережі та батарей.
🏢 Секція A (ліфти)
🔴 Мережа: нема
🔋 32%
🕒 19.01.2026 23:01 (Kyiv)
🏢 Секція Б (ліфти і насоси підкачки)
🔴 Мережа: нема
🔋 40%
🕒 19.01.2026 23:04 (Kyiv)
🏢 Секція Г (ліфти)
🔴 Мережа: нема
🔋 46%
🕒 19.01.2026 22:59 (Kyiv)
вам "повезло" , рыжый обещал плюшки а вы повелись , тут взаимная любовь
Бетон написав: Господар Вельзевула написав:
Бетон, ситуация на сегодня в очередной раз показала недостатки новостроек в условиях войны.У тебя есть пример хоть одного ЖК, где не останавливалась подача воды, где непрерывно работал лифт, отопление?
У другана в Лофте не успевает заряжатся инвертор от УК, воды -хрен, лифт вообще отключили от батареи. Благо,работа из дома, так курьеры не хотят лезть на 18-й.
у его родаков сталинка в центре- свет от роддома
отопление-батареи горячие, этаж третий..
Учитывая что война условно навсегда- что лучше, модный ЖК без ничего или задрыпанная сталинка со всем?
Мой вариант вообще дом,и это не обсуждается, но все же.
Думаю ценам на новострои с электроотоплением -вниз стремительным домкратом. Невозможно их сделать нормально автономными. Либо чисто как летние халабуды, так летом же там от жары сдохнешь, а отключать будут и летом- вспоминаем лето 2024.
Если у людей есть логика- квартиры вниз кроме низкоэтажных с газом и на блатной сети, и любые дома-вверх,так как втулить туда печь несложно.
Нет ни одного варианта по которой мой расклад неправильный. Так теперь будет всегда, и даже хуже.
Да будет дискуссия!
Грейт.
Сегодня электричество не отключают вообще.
Видимо, вступило в силу указанное ККЦ распоряжение не отключать жк на э.э.отоплении.
Цены не падают. Люди покупают.
Я не знаю логику. Это просто есть и всё
Никакого домкрата не будет
Ціни Кржн 25-поверхових новобудів - будуть падати, 300%!
Питання часу.
Як тільки зростуть проблеми з електроенергією, а її в умовах війни і самостійного управління - буде все менше і менше, ціни підуть вниз. Особливо на модні 25-поверхівки. Круті ремонти в умовах війни - абсолютно похер на ціноутворення!
"На лівому березі столиці перебої зі світлом — Кличко
Обʼєкти соціальної інфраструктури переходять на автономний режим живлення.
Upd. Також проблеми з водопостачанням"
Генератори не витягнуть ситуацію. Вже не витягують, в силу законів фізики і хімії, які самостійна Ыліта ігнорує 35 років.
"Болівар не винесе двох!".
Я про це пишу з 2011: року)))
Знову ж, ціни новобудів - це насамперед індекси корупції і дармових грошей від Європи.
США вже перестали субсидувати місцевих корупціонерів і крєпкіх бесхозяйствєнніков.
Як тільки ЄС поставить жорстку вимогу: або гроші, або корупція, різкий обвал відбудеться протягом двох-трьох місяців.
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 20 січ, 2026 04:19, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Вів 20 січ, 2026 04:06
Natt написав:
Питання: душові системи прихованого монтажу зручніші, ніж звичайні? Які у них можуть бути мінуси? Чи було таке, шо пожалкували про їх встановлення?
Змішувачі, душові системи та інсталяції яких виробників, крім Grohe, варто дивитися?
мені подобаються подібні питання.
У нас точно війна?
Чи модні МОПи і блискучі цяцьки донині актуальні?
