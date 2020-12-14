RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12695126961269712698>
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 12:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Олежан написав:ще 3 дні протриматися і потім вже + температура


і що?) Тепліше стане, але світла не буде
Andrey2512
 
Повідомлень: 1117
З нами з: 04.04.22
Подякував: 79 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 13:02

  Andrey2512 написав:
  Олежан написав:ще 3 дні протриматися і потім вже + температура


і що?) Тепліше стане, але світла не буде

станет. день станет длиннее
Олежан
 
Повідомлень: 1460
З нами з: 01.12.20
Подякував: 24 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 14:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Цю зиму - муТрий український нароТ запам'ятає надовго. На 50 років. Зима імені зеленськного і його міністерок-торговок на енергетичних посадах.


Ну не знаю... На пару днів опалення вимкнули? Я розумію, що є процент без опалення зараз взагалі, але все ж.

Замерзлих в квартирі на дивані немає, з міста ніхто не їде. Магазини працюють... Що тут запам'ятовувати?

Можна сміливо йти на президенські вибори й голосувати за Притулу умовного )))
Andrey2512
 
Повідомлень: 1117
З нами з: 04.04.22
Подякував: 79 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 14:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вже запустили ТЕЦ-5, почала давати тепло. Ще не така температура як потрібно за нормами, але гріє
foxluck
 
Повідомлень: 578
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1785 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 15:03

  foxluck написав:Вже запустили ТЕЦ-5, почала давати тепло. Ще не така температура як потрібно за нормами, але гріє

на печерске нет воды 2ке сутки. минимальное давление. насосы не запускаются
Олежан
 
Повідомлень: 1460
З нами з: 01.12.20
Подякував: 24 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 09:12

Ціни оренди квартир в Києві поїхали вниз!

На черзі падіння цін Кржн.
Обвал, про який довго говорили, попереджували бетонноголових продавців 25-поверхових паралелепіпедів.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23301
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1788 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 10:19

  Frant написав:Ціни оренди квартир в Києві поїхали вниз!

На черзі падіння цін Кржн.
Обвал, про який довго говорили, попереджували бетонноголових продавців 25-поверхових паралелепіпедів.

Пішли вниз? Дивлюсь нп бомбер. Зараз ціна як рік назад
adeges
 
Повідомлень: 4600
З нами з: 14.03.06
Подякував: 434 раз.
Подякували: 1072 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 10:53

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

зи: в Печерському та центральній частині Голосіївського району сьогодні обіцяють почати відновлювати постачання теплоносія
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12137
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2768 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:04

  adeges написав:
  Frant написав:Ціни оренди квартир в Києві поїхали вниз!

На черзі падіння цін Кржн.
Обвал, про який довго говорили, попереджували бетонноголових продавців 25-поверхових паралелепіпедів.

Пішли вниз? Дивлюсь нп бомбер. Зараз ціна як рік назад

За рік орендні ціни Кржн піднялись на 15-20% в грн. Якщо зараз ціни такі, як рік назад, значить, є відкат вниз, і суттєвий відкат.
Наступний етап - зниження цін Кржн як такових
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23301
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1788 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 14:42

  Frant написав:
  adeges написав:
  Frant написав:Ціни оренди квартир в Києві поїхали вниз!

На черзі падіння цін Кржн.
Обвал, про який довго говорили, попереджували бетонноголових продавців 25-поверхових паралелепіпедів.

Пішли вниз? Дивлюсь нп бомбер. Зараз ціна як рік назад

За рік орендні ціни Кржн піднялись на 15-20% в грн. Якщо зараз ціни такі, як рік назад, значить, є відкат вниз, і суттєвий відкат.
Наступний етап - зниження цін Кржн як такових


Там де немає світла, опалення, водопостачання яка може бути оренда ?
Звичайно ціна поїде вниз.
Питання коли полагодять комунальне господарство Києва.
Але в майбутньому я б квартиру без індивідуального опалення не купував.
Принаймні опалення має бути на тироторії комплекса з місцем для генератора.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2760
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3166 раз.
Подякували: 465 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 12695126961269712698>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Олежан і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25355 17473382
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 січ, 2026 18:43
Хомякоид
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6867507
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 88297
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.