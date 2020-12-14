|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості.
Додано: Чет 05 лют, 2026 16:55
Бетон написав:Будет налог как в Польше 8.5%, будут платить. Будет 23% - никто не будет.
Уже загоняли в стойло
тебе ще ніхто в житті нікуди толком на загоняв а ти вже обісрав усі штанці і ссиш зайвий раз на вулицю вийти
я прекрасно памʼятаю, наприклад, як колись одним законом хлопнули усіх контрабасистів, які ввозили в Україну імпортний алкоголь - ввели акцизні марки і все миттєво закінчилось
те ж саме чекає і ринок оренди, будуйте свої плани з урахуванняи цього щоб потім знов не рюмсати що «злочинна влада нищить законний бізнес»
kingkongovets
Повідомлень: 12164
З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2768 раз.
Профіль
Додано: Чет 05 лют, 2026 16:59
flyman написав: Faceless написав:
Примат написав:Faceless взможно, но в нашей стране легко пробивается кто есть кто, в конечном итоге за всё (+налоги) заплатит тот, кто арендует. Собственник получит своё, что с налогами, что без.
Це теж ілюзія, бо ринок є ринок. Оренда дійсно може зрости, але посунутись все одно доведеться обом сторонам
І не зрозумів, що ви мали на увазі під "пробивається"? Нащо комусь щось пробивати? Чи ви про контрольні закупи? Як ви збираєтесь пробивати особу що прийшла на перегляд?
в супермаркеті сильно "посувається ціна" із ПДВ відносно "базарної"?
Там непорівнювані обороти, тому реальний ринок це якраз супермаркети
Faceless
- Модератор
Повідомлень: 37298
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1502 раз.
- Подякували: 8293 раз.
Профіль
Додано: Чет 05 лют, 2026 17:08
Смотря как возьмутся за реализацию. Если на бумаге- то ничего не будет, если как ТЦК - то с помощью контрольных закупок и жестких штрафов- загонят в стойло, бесспорно.
В той же Польше распространена контрольная закупка даже у выполняющих услуги типа "починяю примус" с проверкой выдачи чека, так и наличие в потоке "тихарей" в гражданском на предмет нарушения ПДД.
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1258
З нами з: 11.09.24
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 67 раз.
Профіль
Додано: Чет 05 лют, 2026 17:08
Faceless написав: flyman написав: Faceless написав:
[quote="Примат"]Faceless
взможно, но в нашей стране легко пробивается кто есть кто, в конечном итоге за всё (+налоги) заплатит тот, кто арендует. Собственник получит своё, что с налогами, что без.
Це теж ілюзія, бо ринок є ринок. Оренда дійсно може зрости, але посунутись все одно доведеться обом сторонам
І не зрозумів, що ви мали на увазі під "пробивається"? Нащо комусь щось пробивати? Чи ви про контрольні закупи? Як ви збираєтесь пробивати особу що прийшла на перегляд?
в супермаркеті сильно "посувається ціна" із ПДВ відносно "базарної"?
Там непорівнювані обороти, тому реальний ринок це якраз супермаркети[/quote]до речі супери якраз жорстко орієнтуються на ціни сусідів по локалу, їх працівники постійно моніторять ціни конкурентів
kingkongovets
Повідомлень: 12164
З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2768 раз.
Профіль
Додано: Чет 05 лют, 2026 17:10
kingkongovets написав:
Бетон написав:Будет налог как в Польше 8.5%, будут платить. Будет 23% - никто не будет.
Уже загоняли в стойло
тебе ще ніхто в житті нікуди толком на загоняв а ти вже обісрав усі штанці і ссиш зайвий раз на вулицю вийти
я прекрасно памʼятаю, наприклад, як колись одним законом хлопнули усіх контрабасистів, які ввозили в Україну імпортний алкоголь - ввели акцизні марки і все миттєво закінчилось
те ж саме чекає і ринок оренди, будуйте свої плани з урахуванняи цього щоб потім знов не рюмсати що «злочинна влада нищить законний бізнес»
странно , а почему пр,бались только к арендодателю, где по закону України прописана відповідальність орендарів???
Востаннє редагувалось Vadim_
в Чет 05 лют, 2026 17:14, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Повідомлень: 4615
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 644 раз.
- Подякували: 528 раз.
Профіль
Додано: Чет 05 лют, 2026 17:12
Vadim_ написав: kingkongovets написав:
Бетон написав:Будет налог как в Польше 8.5%, будут платить. Будет 23% - никто не будет.
Уже загоняли в стойло
тебе ще ніхто в житті нікуди толком на загоняв а ти вже обісрав усі штанці і ссиш зайвий раз на вулицю вийти
я прекрасно памʼятаю, наприклад, як колись одним законом хлопнули усіх контрабасистів, які ввозили в Україну імпортний алкоголь - ввели акцизні марки і все миттєво закінчилось
те ж саме чекає і ринок оренди, будуйте свої плани з урахуванняи цього щоб потім знов не рюмсати що «злочинна влада нищить законний бізнес»
странно , а почему пр,бались только к арендодателю, где по закону України прописана відповідальність орендарів???
тому що ринок реально гігантський і лендлордів дуже легко хлопнути, а їм є що втрачати
зи: фіскали ж можуть і за останні надцять рочків донарахувати льохко, знайшовши стареньку обʼяву про оренду і знявши покази в консьержки та пари сусідів, а потім арешт на майно і свалу нема
kingkongovets
Повідомлень: 12164
З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2768 раз.
Профіль
Додано: Чет 05 лют, 2026 17:18
kingkongovets написав: Vadim_ написав: kingkongovets написав:
тебе ще ніхто в житті нікуди толком на загоняв а ти вже обісрав усі штанці і ссиш зайвий раз на вулицю вийти
я прекрасно памʼятаю, наприклад, як колись одним законом хлопнули усіх контрабасистів, які ввозили в Україну імпортний алкоголь - ввели акцизні марки і все миттєво закінчилось
те ж саме чекає і ринок оренди, будуйте свої плани з урахуванняи цього щоб потім знов не рюмсати що «злочинна влада нищить законний бізнес»
странно , а почему пр,бались только к арендодателю, где по закону України прописана відповідальність орендарів???
тому що ринок реально гігантський і лендлордів дуже легко хлопнути, а їм є що втрачати
зи: фіскали ж можуть і за гстанні надцять рочків донарахувати льохко, а потім арешт на майно і свалу нема
типичній украинский беспредел
Vadim_
Повідомлень: 4615
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 644 раз.
- Подякували: 528 раз.
Профіль
Додано: Чет 05 лют, 2026 17:20
Vadim_ написав:типичній украинский беспредел
… при типових українських оверприбутках, від яких лізуть на лоба очі у іноземців
бізнес - це завжди в першу чергу ризик, а вже потім усе інше
kingkongovets
Повідомлень: 12164
З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2768 раз.
Профіль
Додано: Чет 05 лют, 2026 17:24
kingkongovets написав:
Vadim_ написав:типичній украинский беспредел
… при типових українських оверприбутках, від яких лізуть на лоба очі у іноземців
бізнес - це завжди в першу чергу ризик, а вже потім усе інше
овер????????
пане, ви коли робили ремонт? потім побалакаемо с теоретиком. м ля
Vadim_
Повідомлень: 4615
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 644 раз.
- Подякували: 528 раз.
Профіль
Додано: Чет 05 лют, 2026 17:33
kingkongovets написав: Vadim_ написав: kingkongovets написав:
тебе ще ніхто в житті нікуди толком на загоняв а ти вже обісрав усі штанці і ссиш зайвий раз на вулицю вийти
я прекрасно памʼятаю, наприклад, як колись одним законом хлопнули усіх контрабасистів, які ввозили в Україну імпортний алкоголь - ввели акцизні марки і все миттєво закінчилось
те ж саме чекає і ринок оренди, будуйте свої плани з урахуванняи цього щоб потім знов не рюмсати що «злочинна влада нищить законний бізнес»
странно , а почему пр,бались только к арендодателю, где по закону України прописана відповідальність орендарів???
тому що ринок реально гігантський і лендлордів дуже легко хлопнути, а їм є що втрачати
зи: фіскали ж можуть і за останні надцять рочків донарахувати льохко,
знайшовши стареньку обʼяву про оренду і знявши покази в консьержки та пари сусідів, а потім арешт на майно і свалу нема
только через суд а он справедливій иногда
Vadim_
Повідомлень: 4615
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 644 раз.
- Подякували: 528 раз.
Профіль
