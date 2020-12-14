RSS
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 15:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Та ладно
Свет то понятно сейчас везде диодный и его и двести ватт часто много по мощности
Но бойлеры, электроплиты, чайники, микроволновки, кондёры то на отопление то на холод, прочие плюхи, которые появились с этими графиками 9/2-7/3-9/2, да там и три-четыре киловатта часто на квартиру без газа не до хрена
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 16:11

  Faceless написав:
baraka написав:
  Бетон написав:️Света в Киеве будет больше: Запускаем дополнительные 9 МВт мощности в столице, — министр энергетики

А вы ноете


ммм... допустим квартира потребляет пару киловат в среднем (иногда включена плита, полы, обогрев, посудомойка). Тогда 9000/2 = 4500 квартир, это, грубо говоря - 45 домов.

Потужно или не ?
Нє, одночасно 4500 квартир по 2кВт ніяк не споживають. Множте цифру на 4 чи навіть 5

цікаво , то по 3 години було на добу а сьогодні майже цілий день е :shock:
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 16:20

  барабашов написав:Та ладно
Свет то понятно сейчас везде диодный и его и двести ватт часто много по мощности
Но бойлеры, электроплиты, чайники, микроволновки, кондёры то на отопление то на холод, прочие плюхи, которые появились с этими графиками 9/2-7/3-9/2, да там и три-четыре киловатта часто на квартиру без газа не до хрена

индукция 3 кВт , бойлер 3 кВт, стиралка 2 кВт, чайник 2кВт, зарядить єкофлоу 2кВт, фен посушить волосі бабе 2 кВт итого +- 15 кВт
да , это не постоянно но возможно одновременно при старте
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 16:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:Та ладно
Свет то понятно сейчас везде диодный и его и двести ватт часто много по мощности
Но бойлеры, электроплиты, чайники, микроволновки, кондёры то на отопление то на холод, прочие плюхи, которые появились с этими графиками 9/2-7/3-9/2, да там и три-четыре киловатта часто на квартиру без газа не до хрена

Мова про середнє споживання. От і візьміть споживання за місяць і легко можна зрозуміти середнє. Якби то було 2кВт, квартира за місяць споживала б по півтори тисячі кВт*год
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 16:35

  Faceless написав:
барабашов написав:Та ладно
Свет то понятно сейчас везде диодный и его и двести ватт часто много по мощности
Но бойлеры, электроплиты, чайники, микроволновки, кондёры то на отопление то на холод, прочие плюхи, которые появились с этими графиками 9/2-7/3-9/2, да там и три-четыре киловатта часто на квартиру без газа не до хрена

Мова про середнє споживання. От і візьміть споживання за місяць і легко можна зрозуміти середнє. Якби то було 2кВт, квартира за місяць споживала б по півтори тисячі кВт*год

вся проблема аварий в мгновенном включении всего шо можно , система на такое не рассчитывалась и нажаль не реконструировалась в городе ,
что странно , у нас в селе за последние пару лет новых штук пять трансов ( те что твидел) и новые кабели воздушные в изоляции взамен голого алюминия
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 17:09

Vadim_

так а нафига там изоляция? чтоб дороже было?
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 17:16

  Faceless написав:
барабашов написав:Та ладно
Свет то понятно сейчас везде диодный и его и двести ватт часто много по мощности
Но бойлеры, электроплиты, чайники, микроволновки, кондёры то на отопление то на холод, прочие плюхи, которые появились с этими графиками 9/2-7/3-9/2, да там и три-четыре киловатта часто на квартиру без газа не до хрена

Мова про середнє споживання. От і візьміть споживання за місяць і легко можна зрозуміти середнє. Якби то було 2кВт, квартира за місяць споживала б по півтори тисячі кВт*год

В том-то и дело, что при ограниченной мощности "на вход" - начинает играть именно моментальное потребление: старый холодильник на пуск может и 10 А "выжрать" и то, что все остальное время он пол ампера "ест" ситуацию не исправит - если они все в одно время включиться попробуют...
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 17:17

  smdtranz написав:Vadim_

так а нафига там изоляция? чтоб дороже было?

Если криво натянута - может и ветром коротить (или ветками).
