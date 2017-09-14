|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 09 лют, 2026 19:26
pesikot написав:
PS. До речі, невже в твоєму підрозділі нічого немає від волонтерів ? Зовсім ?
От не повірю
Бо потреби підрозділів дуже великі
дружище іди ти сюди і хай потреби підрозділу стануть твоїми потребами з якого ти рішив що вони наші? Це раз а по друге з якого ти рішив що ти більше донатиш на підрозділ за того хто там воює?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4638
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Пон 09 лют, 2026 19:27
fler написав: sashaqbl написав:
Недавно я показував будівельнику розмір своїх донатів до мобілізації. Зможете показати шось подібне?
Навіщо?
Злив зараховано.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2675
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 09 лют, 2026 19:31
pesikot написав:
Ось тут ти дав в штангу ... не володієш питанням
Зарплатня та грошове забезпечення - з бюджету
Техніка - партнери
PS. До речі, невже в твоєму підрозділі нічого немає від волонтерів ? Зовсім ?
От не повірю
Бо потреби підрозділів дуже великі
Це ти дав штангу. Бюджет на 60% фінансується партнерами.
То, що вони "не платять військовим" - то все галіма лапша. Від переколадання грошей з правої кишені в ліву грошей більше не стає.
Ти навіть не уявляєш наскільки великі потреби. І наскільки мала частка волонтерки.
До тебе те ж питання, що і до флер, шамана та інших незламників: можеш показати хоча б той рівень донатів, що був у мене до мобілізації?
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2675
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 09 лют, 2026 19:41
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
Мені плювати що ви там куди генеруєте пані проффесоркиня. Не путайте державну кишеню з моєю.
А ти в свою кишеню зараз звідки отримуєш ? З державної кишені ? )
І ? По перше якщо будуть платити стільки скільки мені буде достатньо щоб я був добровільно то поговорим. А поки я нормально і без державних грошей можу прожити.
Щось ти зовсім забрехався ))
То звідки тобі платят в ЗСУ ? З державної кишені ?
Чи ти щось продаєш наліво, перебуваючи в ЗСУ ?
Оце "явка с повінной"
При таких розкладах, ти з ЗСУ не підеш
Якби ти не казав, що ось-ось піду )
Banderlog написав:
По друге хто тобі сказав, що виплати мені залежать від того скільки ти з професоркинею платиш? ) нема привязки виплати військовослужбовцям віл наповненості бюджету.)
Да прям ... )
Відкрию тобі страшну військову таємницю ... )
Якщо в бюджеті не буде грошей, то тобі теж не буде виплат
Тому прив"язка є і вона пряма
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13314
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 09 лют, 2026 19:43
sashaqbl написав: pesikot написав:
Ось тут ти дав в штангу ... не володієш питанням
Зарплатня та грошове забезпечення - з бюджету
Техніка - партнери
PS. До речі, невже в твоєму підрозділі нічого немає від волонтерів ? Зовсім ?
От не повірюБо потреби підрозділів дуже великі
Це ти дав штангу. Бюджет на 60% фінансується партнерами.
То, що вони "не платять військовим" - то все галіма лапша. Від переколадання грошей з правої кишені в ліву грошей більше не стає.Ти навіть не уявляєш наскільки великі потреби
. І наскільки мала частка волонтерки.
До тебе те ж питання, що і до флер, шамана та інших незламників: можеш показати хоча б той рівень донатів, що був у мене до мобілізації?
Чекаю від тебе відповіді стосовно ВПК Росії, щось ти проігнорував це
Дивно ... чому ...
PS. А ще прокоментуй, оце, що я виділив
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13314
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 09 лют, 2026 19:51
sashaqbl написав: pesikot написав:
Ось тут ти дав в штангу ... не володієш питанням
Зарплатня та грошове забезпечення - з бюджету
Техніка - партнери
PS. До речі, невже в твоєму підрозділі нічого немає від волонтерів ? Зовсім ?
От не повірю
Бо потреби підрозділів дуже великі
Це ти дав штангу. Бюджет на 60% фінансується партнерами.
То, що вони "не платять військовим" - то все галіма лапша. Від переколадання грошей з правої кишені в ліву грошей більше не стає.
Одразу видно людину, яка до фінансів немає жодного відношення ...
Хоча, пані stm теж намагалась, але марно
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13314
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|36
|205245
|
|
|1493
|407930
|
|
|6076
|1120586
|
|