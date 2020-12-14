|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 09 лют, 2026 15:29
Та ладно
Свет то понятно сейчас везде диодный и его и двести ватт часто много по мощности
Но бойлеры, электроплиты, чайники, микроволновки, кондёры то на отопление то на холод, прочие плюхи, которые появились с этими графиками 9/2-7/3-9/2, да там и три-четыре киловатта часто на квартиру без газа не до хрена
барабашов
Повідомлень: 5650
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 297 раз.
- Подякували: 373 раз.
Додано: Пон 09 лют, 2026 16:11
Faceless написав: baraka написав: Бетон написав:
️Света в Киеве будет больше: Запускаем дополнительные 9 МВт мощности в столице, — министр энергетики
А вы ноете
ммм... допустим квартира потребляет пару киловат в среднем (иногда включена плита, полы, обогрев, посудомойка). Тогда 9000/2 = 4500 квартир, это, грубо говоря - 45 домов.
Потужно или не ?
Нє, одночасно 4500 квартир по 2кВт ніяк не споживають. Множте цифру на 4 чи навіть 5
цікаво , то по 3 години було на добу а сьогодні майже цілий день е
Vadim_
Повідомлень: 4629
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 644 раз.
- Подякували: 528 раз.
Додано: Пон 09 лют, 2026 16:20
барабашов написав:
Та ладно
Свет то понятно сейчас везде диодный и его и двести ватт часто много по мощности
Но бойлеры, электроплиты, чайники, микроволновки, кондёры то на отопление то на холод, прочие плюхи, которые появились с этими графиками 9/2-7/3-9/2, да там и три-четыре киловатта часто на квартиру без газа не до хрена
индукция 3 кВт , бойлер 3 кВт, стиралка 2 кВт, чайник 2кВт, зарядить єкофлоу 2кВт, фен посушить волосі бабе 2 кВт итого +- 15 кВт
да , это не постоянно но возможно одновременно при старте
Vadim_
Повідомлень: 4629
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 644 раз.
- Подякували: 528 раз.
Додано: Пон 09 лют, 2026 16:24
барабашов написав:Та ладно
Свет то понятно сейчас везде диодный и его и двести ватт часто много по мощности
Но бойлеры, электроплиты, чайники, микроволновки, кондёры то на отопление то на холод, прочие плюхи, которые появились с этими графиками 9/2-7/3-9/2, да там и три-четыре киловатта часто на квартиру без газа не до хрена
Мова про середнє споживання. От і візьміть споживання за місяць і легко можна зрозуміти середнє. Якби то було 2кВт, квартира за місяць споживала б по півтори тисячі кВт*год
Faceless
Повідомлень: 37317
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1502 раз.
- Подякували: 8294 раз.
Додано: Пон 09 лют, 2026 16:35
Faceless написав:
барабашов написав:Та ладно
Свет то понятно сейчас везде диодный и его и двести ватт часто много по мощности
Но бойлеры, электроплиты, чайники, микроволновки, кондёры то на отопление то на холод, прочие плюхи, которые появились с этими графиками 9/2-7/3-9/2, да там и три-четыре киловатта часто на квартиру без газа не до хрена
Мова про середнє споживання. От і візьміть споживання за місяць і легко можна зрозуміти середнє. Якби то було 2кВт, квартира за місяць споживала б по півтори тисячі кВт*год
вся проблема аварий в мгновенном включении всего шо можно , система на такое не рассчитывалась и нажаль не реконструировалась в городе ,
что странно , у нас в селе за последние пару лет новых штук пять трансов ( те что твидел) и новые кабели воздушные в изоляции взамен голого алюминия
Vadim_
Повідомлень: 4629
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 644 раз.
- Подякували: 528 раз.
Додано: Пон 09 лют, 2026 17:09
Vadim_
так а нафига там изоляция? чтоб дороже было?
smdtranz
Повідомлень: 806
З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 140 раз.
Додано: Пон 09 лют, 2026 17:16
Faceless написав:
барабашов написав:Та ладно
Свет то понятно сейчас везде диодный и его и двести ватт часто много по мощности
Но бойлеры, электроплиты, чайники, микроволновки, кондёры то на отопление то на холод, прочие плюхи, которые появились с этими графиками 9/2-7/3-9/2, да там и три-четыре киловатта часто на квартиру без газа не до хрена
Мова про середнє споживання. От і візьміть споживання за місяць і легко можна зрозуміти середнє. Якби то було 2кВт, квартира за місяць споживала б по півтори тисячі кВт*год
В том-то и дело, что при ограниченной мощности "на вход" - начинает играть именно моментальное потребление: старый холодильник на пуск может и 10 А "выжрать" и то, что все остальное время он пол ампера "ест" ситуацию не исправит - если они все в одно время включиться попробуют...
_hunter
Повідомлень: 11497
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
Додано: Пон 09 лют, 2026 17:17
smdtranz написав:Vadim_
так а нафига там изоляция? чтоб дороже было?
Если криво натянута - может и ветром коротить (или ветками).
_hunter
Повідомлень: 11497
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
