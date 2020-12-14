Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Українські підприємці, як і українські чиновники - це абсолютно корумпований прошарок населення, з купленими дипломами ВУЗів, зазвичай. Ця публіка 35 років мародьорить територію бувшої УРСР. Вони створили тут копію Московії, тільки без царя. Наслідки їх 35-річного управління можна назвати одним словом: катастрофа!
У вас дуже примітивне та неповне бачення світу. Можливо ви спілкуєтеся тільки з такими людьми. У мене зовсім інший досвід.
Я не сумніваюсь, що у населення Києва Реуса-Фейслеса-ККЦ-Прохожого - ну зовсім, зовсім іншиц досвід і світогляд.
Реус, ви що, дійсно думаєте, що мені 18 років, я не вмію читати і писати, і живу в коробці з під холодильника, під мостом?
Frant написав:Українські підприємці, як і українські чиновники - це абсолютно корумпований прошарок населення, з купленими дипломами ВУЗів, зазвичай. Ця публіка 35 років мародьорить територію бувшої УРСР. Вони створили тут копію Московії, тільки без царя. Наслідки їх 35-річного управління можна назвати одним словом: катастрофа!
У вас дуже примітивне та неповне бачення світу. Можливо ви спілкуєтеся тільки з такими людьми. У мене зовсім інший досвід.
Звісно, що ви не бачите катастрофи, яку тут зробили самостійні чиновники в парі з путінськими генералами. Хто би сумнівався???
Frant написав:Реус, ви що, дійсно думаєте, що я живу в коробці з під холодильника, під мостом?
Мені не відомо де ви мешкаєте. Можливо отримали/приватизували житло від держави. Але навіть люди з освітою можуть багато у чому помилятися. Людина, яка звинувачує "всіх і в усьому" , не може бути успішною та щасливою.
Frant написав:Реус, ви що, дійсно думаєте, що я живу в коробці з під холодильника, під мостом?
Мені не відомо де ви мешкаєте. Можливо отримали/приватизували житло від держави. Але навіть люди з освітою можуть багато у чому помилятися. Людина, яка звинувачує "всіх і в усьому" , не може бути успішною та щасливою.
Не всіх і не у всьому. Проте корупція і безграмотність вищих чиновників - це норма, для пшенично олійної держави. Реус, а де ви живете, взагалі? Ви в курсі, що тут війна, Київ на третину сидить без опалення, вся країна без електроенергії? В курсі???
Я так скажу: даже при избытке квалифицированного образованного населения и избытке дешёвой электроэнергии, керманычи-дерибанычи не смогли создать современное государство. Они пошли по пути деиндустриализации, депопуляции, коррупции и непотизма. Отбросили страну в 19-й век. Поэтому ракет тут не было, нет и не будет. Какие ракеты в 19-м веке????
Посему ближайшая перспектива одна: петлюровскмй вагончик, для обещальников-популисирвв и их обслуги.
П.С. Ещё одну такую зиму Киев не переживет
Востаннє редагувалось Frant в Вів 17 лют, 2026 22:18, всього редагувалось 1 раз.
Frant написав:Проте корупція і безграмотність вищих чиновників - це норма, для пшенично олійної держави. Реус, а де ви живете, взагалі? Ви в курсі, що тут війна, Київ на третину сидить без опалення, вся країна без електроенергії? В курсі???
Особисто я мешкаю в Києві. Якщо сидіти та не діяти, то звісно будеш без е/е та опалення. Всі успішні держави проходили через це. Вас послухати, то треба йти на цвинтар, та підбирати собі місце Зараз йде дуже жорстока війна з противником, який набагато переважає в озброєнні та моб. ресурсі. Успіх України в тому, що москалі не можуть нас зламати. Однозначно, що ми вийдемо з війни країною, яка буде набагато сильнішою, чим у 2022 році. А сильних поважають та інвестують.