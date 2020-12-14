RSS
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 22:01

  reus написав:
  Frant написав:Українські підприємці, як і українські чиновники - це абсолютно корумпований прошарок населення, з купленими дипломами ВУЗів, зазвичай.
Ця публіка 35 років мародьорить територію бувшої УРСР. Вони створили тут копію Московії, тільки без царя.
Наслідки їх 35-річного управління можна назвати одним словом: катастрофа!

У вас дуже примітивне та неповне бачення світу. Можливо ви спілкуєтеся тільки з такими людьми. У мене зовсім інший досвід.

Я не сумніваюсь, що у населення Києва Реуса-Фейслеса-ККЦ-Прохожого - ну зовсім, зовсім іншиц досвід і світогляд.

Реус, ви що, дійсно думаєте, що мені 18 років, я не вмію читати і писати, і живу в коробці з під холодильника, під мостом?
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 22:05

  reus написав:
  Frant написав:Українські підприємці, як і українські чиновники - це абсолютно корумпований прошарок населення, з купленими дипломами ВУЗів, зазвичай.
Ця публіка 35 років мародьорить територію бувшої УРСР. Вони створили тут копію Московії, тільки без царя.
Наслідки їх 35-річного управління можна назвати одним словом: катастрофа!

У вас дуже примітивне та неповне бачення світу. Можливо ви спілкуєтеся тільки з такими людьми. У мене зовсім інший досвід.

Звісно, що ви не бачите катастрофи, яку тут зробили самостійні чиновники в парі з путінськими генералами. Хто би сумнівався???

"Україна розквітне - ми в це віримо!"
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 22:10

  Frant написав:Реус, ви що, дійсно думаєте, що я живу в коробці з під холодильника, під мостом?

Мені не відомо де ви мешкаєте. Можливо отримали/приватизували житло від держави. Але навіть люди з освітою можуть багато у чому помилятися. Людина, яка звинувачує "всіх і в усьому" :D , не може бути успішною та щасливою.
1
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 22:13

  Frant написав:Звісно, що ви не бачите катастрофи, яку тут зробили самостійні чиновники в парі з путінськими генералами. Хто би сумнівався???

"Україна розквітне - ми в це віримо!"

Вистояти у такій війні і з таким противником чотири роки, я вважаю, що далеко не кожна країна Європи здатна.
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 22:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

reus написав:
  Frant написав:Звісно, що ви не бачите катастрофи, яку тут зробили самостійні чиновники в парі з путінськими генералами. Хто би сумнівався???

"Україна розквітне - ми в це віримо!"

Вистояти у такій війні і з таким противником чотири роки, я вважаю, що далеко не кожна країна Європи здатна.
жодна
2
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 22:15

  reus написав:
  Frant написав:Реус, ви що, дійсно думаєте, що я живу в коробці з під холодильника, під мостом?

Мені не відомо де ви мешкаєте. Можливо отримали/приватизували житло від держави. Але навіть люди з освітою можуть багато у чому помилятися. Людина, яка звинувачує "всіх і в усьому" :D , не може бути успішною та щасливою.

Не всіх і не у всьому.
Проте корупція і безграмотність вищих чиновників - це норма, для пшенично олійної держави.
Реус, а де ви живете, взагалі?
Ви в курсі, що тут війна, Київ на третину сидить без опалення, вся країна без електроенергії? В курсі???

Я так скажу: даже при избытке квалифицированного образованного населения и избытке дешёвой электроэнергии, керманычи-дерибанычи не смогли создать современное государство. Они пошли по пути деиндустриализации, депопуляции, коррупции и непотизма.
Отбросили страну в 19-й век.
Поэтому ракет тут не было, нет и не будет. Какие ракеты в 19-м веке????

Посему ближайшая перспектива одна: петлюровскмй вагончик, для обещальников-популисирвв и их обслуги.

П.С. Ещё одну такую зиму Киев не переживет
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 22:18

  kingkongovets написав:
reus написав:
  Frant написав:Звісно, що ви не бачите катастрофи, яку тут зробили самостійні чиновники в парі з путінськими генералами. Хто би сумнівався???

"Україна розквітне - ми в це віримо!"

Вистояти у такій війні і з таким противником чотири роки, я вважаю, що далеко не кожна країна Європи здатна.
жодна

Десять бійців ЗСУ "розгромили" два батальйони НАТО за лічені години

https://tsn.ua/svit/desiat-biytsiv-zsu- ... 21269.html
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 22:21

  reus написав:
  kingkongovets написав:
reus написав:Вистояти у такій війні і з таким противником чотири роки, я вважаю, що далеко не кожна країна Європи здатна.
жодна

Десять бійців ЗСУ "розгромили" два батальйони НАТО за лічені години

https://tsn.ua/svit/desiat-biytsiv-zsu- ... 21269.html

Да-да; "розгромили"!
Як і обіцянки зеленої шушери влаштувати блекаут Москві, чомусь реалізувались в замороження Києва.


До кінця війни ще 1-2 роки.

Катастрофа неминуема, при таком управлении. Сарказм Госпожи Истории в том, что она поручила никчемным клоунам опустить шторы на арену анархического цирка
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 22:36

  Frant написав:Проте корупція і безграмотність вищих чиновників - це норма, для пшенично олійної держави.
Реус, а де ви живете, взагалі?
Ви в курсі, що тут війна, Київ на третину сидить без опалення, вся країна без електроенергії? В курсі???

Особисто я мешкаю в Києві. Якщо сидіти та не діяти, то звісно будеш без е/е та опалення. Всі успішні держави проходили через це. Вас послухати, то треба йти на цвинтар, та підбирати собі місце :D Зараз йде дуже жорстока війна з противником, який набагато переважає в озброєнні та моб. ресурсі. Успіх України в тому, що москалі не можуть нас зламати. Однозначно, що ми вийдемо з війни країною, яка буде набагато сильнішою, чим у 2022 році. А сильних поважають та інвестують.
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 23:16

  kingkongovets написав:
Хомякоид написав: Так сиди далі на генераторах макака і квакай під ракетами бидло "коренне"
Всі помятають твої посилання 3 кімнатної квартири в Діброві за 80 тис.


реально кліничний ідіот


Тебе в дитинстві не виховали. Тому мовчи щоб не кидалась в очі твоя недорозвинутість.
Ти сильно тягнеш вниз середній рівень киян.
