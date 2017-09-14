Додано: Сер 18 лют, 2026 03:12

Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав: ...........

раптово не почнем. але якщо впорядкуємо корупцію - то легко. й до цього йдемо, як тебе це не нервує ...........раптово не почнем. але якщо впорядкуємо корупцію - то легко. й до цього йдемо, як тебе це не нервує До чого "до цього"? До чого "до цього"? до приборкання корупції. багато що зроблено, процес рухається. й незалежні антикорупційні структури для цього потрібні... до приборкання корупції. багато що зроблено, процес рухається. й незалежні антикорупційні структури для цього потрібні...

з 2013 року - великі зміни. цього ти теж не хочеш бачити. й не забувай, що з 2014 року ми в стані війни... Які великі зміни?

И не надо преувеличивать "стан війни" в 2014-2021. Які великі зміни?И не надо преувеличивать "стан війни" в 2014-2021.

зміни, необхідні для вступу в ЄС. якщо уважно прочитаєте, було написано, що не зробили жодного кроку...



що не треба перебільшувати? що окупували частину країни? доволі промислово розвинену? девал 2014 року пам'ятаєте? це теж через війну. зміни, необхідні для вступу в ЄС. якщо уважно прочитаєте, було написано, що не зробили жодного кроку...що не треба перебільшувати? що окупували частину країни? доволі промислово розвинену? девал 2014 року пам'ятаєте? це теж через війну.

Не надо перекручивать чужие слова.

Banderlog не писал "бути з Рашею", а говорил о том, чтобы быть мостом между РФ и Европой.

И финны тоже не "були з СРСР", а просто не выдрючивались и поддерживали нормальные отношения. Так же, как с Европой.

"выдрючиваетесь" саме ви (або ти). небажання будувати союз з Рашею (а союз там неможливий, лише підпорядкування) - це право України, й не різним совкам давати цбоиу оцінку. на Раші багато місця, всі бажаючі можуть поїхати. але чомусь сидять - "страждають", але на Рашу ніхто не їде... "выдрючиваетесь" саме ви (або ти). небажання будувати союз з Рашею (а союз там неможливий, лише підпорядкування) - це право України, й не різним совкам давати цбоиу оцінку. на Раші багато місця, всі бажаючі можуть поїхати. але чомусь сидять - "страждають", але на Рашу ніхто не їде...

нам не треба бути мостом, не середні віки. сучасна логістика вже всі ці мости не передбачає. нам треба бути з Європою. крапка. Раші це не подобається - це їх проблеми.

по фінам - подивись зростання економіки з 1991, коли вони остаточно позбавилися московського ярма. але так, Швецію ще не наздогнали... а НАТО - це лише захист від скаженого сусіда... Вы любите рассказывать сказки? (Это чтобы не обижать вас обвинениями в откровенной лжи ).

Посмотрите, например, здесь - https://statbase.ru/data/fin-gdp-growth/ - данные по росту ВВП с 1961 по 2023. Очень неплохо росли и до "позбавлення московського ярма" в 1991. А после 1991 у них как раз был серьёзный кризис в связи с развалом Союза. На уровень 1990 по ВВП они вышли только в 1994, а по ВВП(ППС) в 1995 ( https://surl.lt/fxjtwr . И не видно никакого особого ускорения темпов роста и позже. Вы любите рассказывать сказки? (Это чтобы не обижать вас обвинениями в откровенной лжи).Посмотрите, например, здесь -- данные по росту ВВП с 1961 по 2023. Очень неплохо росли и до "позбавлення московського ярма" в 1991. А после 1991 у них как раз был серьёзный кризис в связи с развалом Союза. На уровень 1990 по ВВП они вышли только в 1994, а по ВВП(ППС) в 1995 (. И не видно никакого особого ускорения темпов роста и позже.

й що це доводить? й що це доводить?

давайте спитаємо фінів - коли вони вважають було краще жити - до 1991 чи після? й з 1995 року вже перегнали? бачите, як вільні країни швидко оговтуються.

ще раз - після 2СВ фінів нагнули, й США з Великобританією на це погодились. але зараз гітлер сидить на Раші, тому ситуація зовсім різна. для України аналог - це Судети, все.

Об органах я не писал.Не знаю, нужны ли отдельные или достаточно существовавших старых.Но больших успехов пока не вижу. Если бы они были, до миндичгейта дело не дошло бы.Які кроки зробили?Реальные, а не на бумаге?Девал помню. И про "доволі промислово розвинену" тоже помню.Но эта война имела достаточно небольшой масштаб. Более-менее серьёзная шла полгода, потом вялотекушая.Девал вы сами недавно объясняли (и правильно объясняли) не войной, а предыдущими действиями Януковича. Та война к такому девалу не привела бы.Но я хорошо помню и то, что до потери той "частини країни" рассказывали, что Донбасс Украине не нужен, шахты убыточные и живут только на дотациях, да и вообще "клятий совок".Опять хамите.Я ни "вас", ни "тебя" в выдрючивании не обвинял.Не обязательно было вступать в ОДКБ или в ТС, как финны не вступали ни в Варшавский пакт, ни в СЭВ. Но поддерживать более-менее дружеские отношения нужно было. И нужно было как-то решать вопрос с Минскими соглашениями, а не тянуть волынку. Мы не Ю.Корея, безопасность которой обеспечивалась базами США на их территории.А права... Права хороши, когда у вас есть силы их отстоять. Вряд ли вы лично начнёте рассказывать о своих правах бандитам, которые остановят вас в тёмном переулке. Хотя вы их, конечно, имеете.Мост - достаточно выгодное положениеИ сегодня тоже, не только в ср. века.Китай продвигает современный вариант Великого Шёлкового пути - "Один пояс, один путь". И не считает это "пережитком средневековья".Це доводить, что вы в очередной, прямо скажем, соврали, а признать не хотите.Говорю прямо - соврали, потому что если бы просто ошиблись, то признали бы ошибку, а не начинали выкручиваться.С 1991 по 1994 они точно не очень радовались.А насчёт "вільних країн"... Чого ж ми не оговтались? За 30 років? Ми ж були вільними.А финны неплохо жили и до 1991. Сегодня, понятно, лучше. Ну так 30 лет - срок большой, развиваются все.Вы уверены, что США сегодня не погодяться, чтобы "нагнули" нас? А, может, ещё и помогут "нагнуть".