Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 20:44

_hunter
Дивне питання.
У своєму місті (приблизно 80 тис начелення) у 2000-2005 роках я також бачив одиниці, які у багатоквартирних будинках встановлювали газове опалення. Значна кількість людей не встановлювала не тому що це було дорого, а тому, що не бачила сенсу. Коли ситуація змінилася, наприклад, у 2015-2018, сенс з'явився, можливість зникла.
Так і зараз. Замість доволі сумнівних проектів щодо побудови на даху загального користування станцій, на мою думку, перспектива лише у індивідуальних рішеннях.
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 21:48

  Faceless написав:
xaos_3 написав:Frant
Комплектація абсолютно достатня, щоб занести, умовно самостійно підключити і отримувати енергію.
Зрараз навіть 229 євро:
2x Premium Solar Photovoltaikmodule, Bifazial, Black, je 430 Wp (Bifazial bis zu 559Wp), ca. 172,2 x 113,4 x 3,0 cm, ca. 21,5 kg/Stk, 15 Jahre Produktgarantie, 30 Jahre Leistungsgarantie
1x ECOFLOW PowerStream 800W Premium Mikro-Wechselrichter EFWN511 (1-phasig, 2 MPPT), 10 Jahre Produktgarantie, ca 24 x 17 x 3,3 cm
1x ECOFLOW Solaranschlusskabel (2 m) für zwei Solarmodule
1x ECOFLOW AC-Anschlusskabel (1,5 m) zur Verbindung von Wechselrichter mit Schutzkontakt-Steckdose
4x MC4-Verlängerungskabel (je 2 m)
Quick-Start-Guides

Як радять у магазині для повної автономії бажано докупити EcoFlow Power Station (Delta / River) + PowerStream - Smart Home. Від 500 євро на будь-який смак.

Відповідно, за, умовно, 960 євро+ можна забезпечити живлення газового котла взимку. Щойно прочитав, що можна взяти у кредит під 10,99% річних :)
Взимку ви з тих панелей дай боже щоб 50 ват зняли

Одна панель 2м2 літом на сонці в обідній час дає 300 Вт, зимою, мабуть, 30 Ватт. Нежирно.

Для газового котла потрібен акумулятор 12 вольт мінімум 100 ампер, щоб котел працював всю ніч.
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 01:04

  Frant написав:Для газового котла потрібен акумулятор 12 вольт мінімум 100 ампер, щоб котел працював всю ніч.
куета. lifepo4 12В 24А/ч = 6ч работы котла.
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 05:45

  Wirująświatła написав:
  Frant написав:Для газового котла потрібен акумулятор 12 вольт мінімум 100 ампер, щоб котел працював всю ніч.
куета. lifepo4 12В 24А/ч = 6ч работы котла.

Бухгалтерша в дранних колготках, зимові ночі - суттєво довші за 6 годин! Було цієї зими, що електроенергію давали на 2-4 години за добу.
Все таки, без таблеток від безпам'ятства, ти не здатна норм думати. За зе- і його "слуг" гАлАсувала в 2019?

Будь який акумулятор, що літієвий, що свинцевий, не любить, коли його розряджають в нуль. Літієві довше терплять наругу, але теж здихають в руках невігласів

П.С. Якщо у людини відсутні гроші на купівлю нового потужного акумулятора для газового котла, що вона робить на форумі з нерухомості?
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 08:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я купил квартиру на варшавском.
Но как туда доехать)
