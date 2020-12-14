Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 06:05

  Хомякоид написав:
  барабашов написав:У нас в днепре есть место в центровом центре в доме 1881года постройки, на суперпроходном месте, коммерция метражом примерно 80 метров - с начала декабря не могут сдать. Нюансов не знаю, но думаю там и тепло с дворовой котельной по неизвестной цене, и ставка за метр жёстко привязана к курсу(хозяин помещения точно не в стране).
Свет уже с начала марта практически не выключают, поэтому в принципе одной проблемой(25+++грн/квт-ч от генератора) меньше.
Посмотрим когда оно сдастся.


Постійно бвчу в пейсбуці пости як люди жаліються що Київ пустий, молоді на вулицях немає, торгові центри пусті.
Вчора бачив пост що Оушен пустий.
Був здивований. Оушен в 2015 році нагадував мурашник.

У нас у Львові на пейсбуці тенденція,міськрада вихваляється що стала зносити тимчасові ресторани кафешки(вони раптом незаконними стали) , ну, як тимчасові, одну знаю вже років 25 стояла буквально 100 м від оперного. Видно з відвідувачами так погано, що нічим долю Долі платити. Оренда в касу не рахується. 😏
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 07:40

Оушен вже давно не в тренді.
Це гілка нерухомості. Вже сто раз писалося про важливість реновації та зміни концепції.
Зайдіть в рівер молл, республіка та інші. Там забито
Оушен це формат 2010-х: класичний рітейл с фудкортом
Нові ТРЦ з концепцією лайф стайл, зонами відпочинку та розвагами

Як і житлова нерухомість, якщо трц перетворюється в бабушатник, трафік зникає
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 07:44

Спасибо, что приписали меня к Ыліті.


Зображення


Поставил её примерно неделю назад.
Дают задаток 88500 на руки (+ налоги) Є оселя 60%
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 07:47

Це повнісінька дурня. Київ такий "пустий" що затори з ранку до вечора. В Оушені якось не був, в Рівер молі наприклад посеред дня людей повно.
Молоді на вулицях якраз достатньо, принаймні тих кому до 25 :)
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 08:05

Бетон написав:Оушен вже давно не в тренді.


маячня) от що каже з цього приводу гпт:

« Рейтинг відвідуваності ТРЦ Києва (орієнтовно)

Прямого офіційного рейтингу відвідуваності київських ТРЦ (із точними цифрами трафіку) у відкритому доступі наразі немає. Девелопери публікують ці дані вибірково.

Втім, на основі аналітики ринку (UTG, RAU, VKURSI, девелопери) можна сформувати досить точну картину за рівнем відвідуваності.



Лідери (максимальний трафік)

* Respublika Park
* Lavina Mall
* Blockbuster Mall

Причини лідерства:

* дуже великі площі (до 300–450 тис. м²)
* потужна розважальна складова (парки, кінотеатри, фудкорти)
* сильні якірні орендарі

Respublika Park також вважається лідером за доходами, що зазвичай означає і високий трафік.



Другий рівень (стабільно високий потік)

* Ocean Plaza
* River Mall
* SkyMall

Особливості:

* Ocean Plaza — сильний потік завдяки центру міста та метро
* River Mall — ключовий ТРЦ лівого берега
* SkyMall — стабільний трафік попри вік



Третій рівень (районний масовий трафік)

* Dream Town
* Retroville
* Cosmo Multimall
* Gorodok Gallery

Важливо:
Такі ТРЦ часто мають високий щоденний потік, бо працюють як районні центри (покупки, їжа, побут).



Поточна ситуація з відвідуваністю

* У 2025 році відвідуваність ТРЦ в Україні зросла приблизно на 7–16%
* Але все ще нижча за доковідний рівень (~–15%)
* Середній показник — близько 390+ відвідувачів на 1000 м² на день

Висновок

Якщо коротко:

* №1 за сукупними показниками — Respublika Park
* найбільш «живий» класичний ТРЦ — Lavina Mall
* найстабільніший за потоком — Ocean Plaza»

зи: після відкриття Оушен Моллу ситуація знову зміниться
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 08:31

Це повнісінька дурня. Київ такий "пустий" що затори з ранку до вечора. В Оушені якось не був, в Рівер молі наприклад посеред дня людей повно.
Молоді на вулицях якраз достатньо, принаймні тих кому до 25 :)

В тому Києві, в якому я живу - після 21-00 вулиці порожні. Ні людей, ні машин. Вдень на вулицях в основному жінки, пенсіонери і трохи школярів. Зимою і вдень на вулицях мало хто був.

Схоже, що існує два Києва. Якийсь справжній :mrgreen: , я якийсь - існує лише в головах деяких товарижчів :mrgreen: .

Для доповнення демографічної ситуації. В провінції, в кілька сот км від Києва, 20 км від облцентра, на ЗП 20 000 грн/міс - можна знайти лише жінок :twisted: .

До речі, пора би самостійній Ыліті провести перепис населення. Задача простіша, ніж зробити власні крилаті і балістичні ракети :mrgreen: Щоб оціними масштаби пройопів за 35 років бесхозяйствєнності.
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 08:35

Зачем мне гпт?
Я бываю в оушен часто. Людей субъективно мало.
В ривер молл больше.
В республике и лавине овер дофига
