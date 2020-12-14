хотите им счастья и хотите помочь им почуствовать что они никому не нужны забугром ? Оригинально-с
ps: сумно, скоро будем грызть горло друг другу
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 чер, 2026 19:10
хотите им счастья и хотите помочь им почуствовать что они никому не нужны забугром ? Оригинально-с
ps: сумно, скоро будем грызть горло друг другу
Додано: Вів 09 чер, 2026 19:14
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
кому «їм»? читай уважніше і припиняй тупити
Додано: Вів 09 чер, 2026 19:25
Додано: Вів 09 чер, 2026 19:26
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Не потрібно плутати мою прекрасну країну Україну зі своїм розумінням режиму.
Моя Україна вас усіх переживе. І я повернуся в Київ тоді, коли вважатиму за потрібне, попри будь-які тимчасових покидьків чи чиїсь кабінетні фантазії. Київська нерухомість і саме місто стояли віками, і вони так само переживуть цей політичний режим, як наші предки переживали інші
Додано: Вів 09 чер, 2026 19:29
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Моя бабуля пережила голод. 50 років їй психологічно треба щоб щось було з їжі. Отак ви (звертаюсь до умовного режиму) її налякали - на все життя.
І я вас переживу
Додано: Вів 09 чер, 2026 19:30
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
я ж написав - перечитай уважніше і припиняй тупити, ти шо ніяк раму зібрати не можеш?
Додано: Вів 09 чер, 2026 19:35
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
яке «умовний режим», через який твоя бабуля пережила голодомор, має відношення до цього форуму?
так коли ти вже поїдеш за кордон щоб стати вільним та щасливим?
доки ти ж ніби зробив (вангую що знайшов над ким з родичів можна оформити опіку), так що тебе тут досі тримає?
чи ти вже там?)
зи: от же ж лютий режим - мало того що податки платити примушує, так ще й конституційний обовʼязок виконувати кличе)
ти на нього за це в ЄСПЛ подай, бідося)
Додано: Сер 10 чер, 2026 05:07
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15111-д, яким, серед іншого, зменшено податкове навантаження для фізичних осіб, які офіційно здають нерухомість в оренду з 18% до 5% від 1.01.27 р.
привітаємо себе)
Додано: Сер 10 чер, 2026 05:28
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
ого, ти диви які люди вирішили вмочити роги в київську комерцію)
Колишній глава Google інвестував у київські бізнес-центри та ТРЦ Dragon Capital
Йдеться про бізнес-центри, торговельно-розважальний центр та логістичний комплекс. Про це повідомляєForbes Ukraine.
Подружжю належить по 36% у семи компаніях групи, у власності яких перебувають бізнес-центри Eurasia та Prime, ТРЦ і БЦ Piramida, а також логістичний комплекс East Gate Logistic. За оцінками Forbes Ukraine, вартість цієї частки становить від $55 млн до $70 млн.
Управління активами й надалі здійснюватиме Dragon Capital. Як зазначає видання, угоду реалізували через кіпрську холдингову структуру, яка володіє українськими активами групи.
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