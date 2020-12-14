|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 чер, 2026 08:35
smdtranz написав:kingkongovets
можно будет сдавать без фопа?
так і зараз можна
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 12340
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2793 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25411
|18079332
|
|
|1380
|7005272
|
|
|3
|141228
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim