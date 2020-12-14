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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12833128341283512836
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 08:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

smdtranz написав:kingkongovets

можно будет сдавать без фопа?
так і зараз можна
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 09:12

  baraka написав:
  kingkongovets написав:я так розумію ейрмакс повернеться в ставший вдвічі небезпечнішим Київ лише після того, як бетон покине ненависну йому Україну (тобто ніколи)

чи може їх обох вже якось підштовхнути? а то самі вони походу здатні лише на слова


а какая цель выштовхування ? купить подешевле квартиру после того, как ещё больше пипла свалит ?

Парадокс у тому, що чим більше населення виїде з країни, то ціни на нерухомість через це не впадуть. А можуть ще й виростуть далі. Це якийсь сюр, але чомусь воно працює.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 09:20

  vitaxa2006 написав:
  baraka написав:
  kingkongovets написав:я так розумію ейрмакс повернеться в ставший вдвічі небезпечнішим Київ лише після того, як бетон покине ненависну йому Україну (тобто ніколи)

чи може їх обох вже якось підштовхнути? а то самі вони походу здатні лише на слова


а какая цель выштовхування ? купить подешевле квартиру после того, как ещё больше пипла свалит ?

Парадокс у тому, що чим більше населення виїде з країни, то ціни на нерухомість через це не впадуть. А можуть ще й виростуть далі. Це якийсь сюр, але чомусь воно працює.

Небольшое уточнение: "не впадуть Києві" (и остальных экономических центрах). А так-то сейчас по селам полно хат за $100 пустыми стоит.
А вот в каком-нить Ужгороде - лендлордов может сюрприз ждать...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 09:25

  _hunter написав:А так-то сейчас по селам полно хат за $100 пустыми стоит.
в провінціцї, 200-300 км від Києва - повно порожніх хат. За 1000 доларів, місцями, можна купити хату з землею. Проте нафіг нікому вони не потрібні. Але робітників-будівельників там не знайдете, треба везти з найближчого міста і платити по київським цінам (від 1000 дол/міс)
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 09:35

  smdtranz написав:можно будет сдавать без фопа?

“До документа була внесена моя правка щодо оподаткування доходів фізичних осіб від здавання нерухомості в оренду. Згідно з цією правкою, дохід фізичної особи – орендодавця від надання в оренду житлової або нежитлової нерухомості, оподатковуватиметься за ставкою 5% ПДФО. Орендодавець за результатами року має подати річну податкову декларацію і самостійно сплатити податок до бюджету”, – пояснила Олена Шуляк.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 09:57

kingkongovets
так сейчас 18% а не 5. потому все как фоп 3 группы сдавали жеш
smdtranz
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 10:02

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

smdtranz написав:kingkongovets
так сейчас 18% а не 5. потому все как фоп 3 группы сдавали жеш
далеко не всі, 3 група має обмеження по площі, та й взагалі дуже невеликий відсоток лендлордів з цим париться, наприклад не знаю жодного власника спадкового орендного совкошлака, який би здавав через фоп

переважна більшість здає тупо вчорну
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 10:45

  vitaxa2006 написав:Парадокс у тому, що чим більше населення виїде з країни, то ціни на нерухомість через це не впадуть. А можуть ще й виростуть далі. Це якийсь сюр, але чомусь воно працює.

суть парадокса в тому що ви нещодавно придбали нерухомість,
і тепер під це рішення підлаштовуєте прогнози :lol:
killer_of_liars
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 10:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  _hunter написав:А так-то сейчас по селам полно хат за $100 пустыми стоит.

Там де хати за 100 баксів порожні - вони порожні стояли і 5 і 10 і 15 років тому
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 10:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

killer_of_liars написав:
  vitaxa2006 написав:Парадокс у тому, що чим більше населення виїде з країни, то ціни на нерухомість через це не впадуть. А можуть ще й виростуть далі. Це якийсь сюр, але чомусь воно працює.

суть парадокса в тому що ви нещодавно придбали нерухомість,
і тепер під це рішення підлаштовуєте прогнози :lol:
це інший парадокс - про «обвали» та зниження цін зазвичай полюбляють розповідати ті, хто нічого не шукає і не є глибоко зануреними в реальний ринок
kingkongovets
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