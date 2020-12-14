Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaxa2006 написав:Парадокс у тому, що чим більше населення виїде з країни, то ціни на нерухомість через це не впадуть. А можуть ще й виростуть далі. Це якийсь сюр, але чомусь воно працює.
суть парадокса в тому що ви нещодавно придбали нерухомість, і тепер під це рішення підлаштовуєте прогнози
Навпаки, коли я купував, то я побачив цей парадокс. Але мені це зростання цін це дуже погано. Тому, що є плани у майбутньому придбати будинок під Києвом, а з такими темпами зростання цін на нерухомість, я буду завжди "доганяти їдучий потяг" і ніколи не встигну зібрати необхідну суму. А життя скінчиться, бо мені вже 44 роки, а після 60 я вже буду однією ногою у могилі. І я не просуваю і не підлаштовую ніякі прогнози по цінам на нерухомість, лише кажу, що бачу і з чим сам стикнувся у ролі покупця на власному досвіді.
Востаннє редагувалось vitaxa2006 в Сер 10 чер, 2026 12:03, всього редагувалось 1 раз.
vitaxa2006 написав:Парадокс у тому, що чим більше населення виїде з країни, то ціни на нерухомість через це не впадуть. А можуть ще й виростуть далі. Це якийсь сюр, але чомусь воно працює.
суть парадокса в тому що ви нещодавно придбали нерухомість, і тепер під це рішення підлаштовуєте прогнози
Навпаки, коли я купував, то я побачив цей парадокс. Але мені це зростання цін це дуже погано. Тому, що є плани у майбутньому придбати будинок під Києвом, а з такими темпами зростання цін на нерухомість, я буду завжди "доганяти їдучий потяг" і ніколи не встигну зібрати необхідну суму. А життя скінчиться, бо мені вже 44 роки, а після 60 я вже буду однією ногою у могилі. І я не просуваю і не підлаштовую ніякі прогнози по цінам на нерухомість, лише кажу, що бачу і з чим сам стикнувся у ролі покупця на власному досвіді.