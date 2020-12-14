kingkongovets написав:ну да
Якась дивна непослідовність. Продаж нежитлової нерухомості фізиками оподаковують за конською ставкою. А оренду - за ставкою для житлових приміщень.
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Додано: Сер 10 чер, 2026 22:17
Якась дивна непослідовність. Продаж нежитлової нерухомості фізиками оподаковують за конською ставкою. А оренду - за ставкою для житлових приміщень.
Додано: П'ят 12 чер, 2026 23:09
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Судя по этим дописам - никто вообще официально не сдает, все в черную. Ну по крайней мере никто не опровергает
Я - ФОП 2-й группы, занимаюсь совершенно другим бизнесом, пару объектов сдаю официально, не плачу дополнительно ни копейки, только фиксированный налог(который я и так бы платил, в отсутствие этих объектов). Те объекты, которые не лично на меня - сдаю в черную, да. И то, потому, что лень углубляться, чтоб сделать это официально.
Додано: Нед 14 чер, 2026 08:29
трошки недільного офтопу: КРЖН і хрущівки
трошки недільного офтопу: КРЖН і хрущівки
Додано: Нед 14 чер, 2026 09:03
Додано: Пон 15 чер, 2026 10:13
Я такого лакшері ще не бачив.
Додано: Пон 15 чер, 2026 10:18
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Та й 3к на 47 метрів я теж ще не бачив
Додано: Пон 15 чер, 2026 10:34
Хрущ, ще й на першому поверсі.
Не знаю, чим довше живеш тим більше дивуєшся.
Невже там не має поряд новобудов ? Я б зателефонував якби був в Україні з питанням навіщо там був зроблений такий ремонт.
Додано: Пон 15 чер, 2026 10:38
1к відчувається як 3к, тільки навпаки
1к відчувається як 3к (с) (тм)
тільки навпаки:
3к з "лакшері" ремонтом в Дніпрі, що відчувається по ціні як "сира" 1к в Франеку
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