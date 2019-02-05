Итоги: Прогнозы 05.02.19

Додано: Вів 05 лют, 2019 13:20

США: Решение ФРС приостановить повышение ставок даст экономике возможность продолжить рост.Решение Федрезерва приостановить повышение ставок даст «фундаментально сильной» американской экономике возможность продолжить рост, заявил глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари.«Я думаю, в американской экономике все еще есть пространство для роста», - сказал Кашкари, выступавший в городе Лонг-Лейк, штат Миннесота.«Мы в ФРС не можем контролировать возможное возникновение кризиса в Европе или жесткое приземление Китая, но мы можем контролировать собственные ошибки; так что, если мы сможем избежать преждевременного нажатия на тормоза, я думаю, расширение сможет продолжиться».ФРС убрала из заявления по итогам заседания на прошлой неделе обещание продолжать повышать процентные ставки, вместо этого сказав, что будет терпелива в отношении изменения денежно-кредитной политики в будущем. Смягчение риторики поддержало финансовые рынки, однако некоторые аналитики восприняли его как предупреждение о скором ослаблении экономики.Среди рисков для экономики Кашкари назвал ослабление роста в Китае и неопределенность вокруг выхода Британии из Евросоюза. Оптимизм, вызванный снижением налогов в начале 2018 года, ослаб на фоне роста опасений в связи с введением торговых пошлин, вынуждая некоторые компании отказываться от инвестиций, добавил он.В то же время прогноз для американской экономики остается благоприятным, сказал Кашкари. По его словам, пока признаков перегрева экономики нет, ФРС не следует рисковать, толкая краткосрочные процентные ставки выше долгосрочных и создавая инвертированную кривую доходности, которая может быть предвестником рецессии.События на отечественном валютном межбанке напоминают ситуацию, сложившуюся к апрелю 2005 года, когда с подачи Ю.В. Тимошенко тогдашний глава НБУ В. Стельмах «рукотворно» укрепил нацвалюту, аргументировав действо изрядным металлоэкспортом. Однако наряду с недовольством держателей СКВ, этот проект вызвал закономерный гнев отечественных банкиров и субъектов рынка ценных бумаг, которые прямо обвинили руководство НБУ в лоббировании интересов нерезидентов, получивших на этой ревальвации гривни изрядные курсовые бонусы.Нынче курс нацвалюты тоже укрепляется из-за отсутствия покупателей, покинувших валютный рынок ради доходных ОВГЗ. Активничавшие на рынке ОВГЗ «варяги» перенесли репатриацию дивидендов, продавая свои долларовые излишки ради гривни, несмотря на падение курса «американца». Полагаю, нерезиденты «возьмут свое, с одной стороны «утаптывая» курс безналичного доллара перед очень близким сезоном репатриации дивидендов, с другой, формируют нисходящий тренд на более дальнюю перспективу, когда гривню, вырученную на погашении казенных ценных бумаг можно будет конвертировать в СКВ по очень благоприятному курсу.В общем, déjà vu с неизвестным пока финалом.Сложно винить Минфин в этом – госдолг надо обслуживать, однако, думается, вряд ли стоит так явно подыгрывать «варягам».Последние, полагаю, уплатив Минфину гривню за приобретенные ОВГЗ, наконец-то приступят к репатриации дивидендов, приостановив текущую коррекцию «американца». В более отдаленной перспективе «маячит» очередные компенсации НДС, которые, вероятно, попытаются вернуть курс «американца» поближе к уровням средины января. Оппонировать этому станут поступления «предвыборной» СКВ из-за рубежа, конвертируемые в гривню на текущие расходы претендентов на президентский пост. Так что, полагаю, до выборов курс пары доллар-гривня на межбанке «поднимать голову» не станет.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv