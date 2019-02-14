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Регулятор оприлюднив показники
фондового ринку за 2018 рік

Регулятор оприлюднив показники фондового ринку за 2018 рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 08:52

Регулятор оприлюднив показники фондового ринку за 2018 рік

Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) оприлюднила загальні показники фондового ринку за 2018 рік.

Дивися повний текст Регулятор оприлюднив показники фондового ринку за 2018 рік.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 08:52

Який фондовий ринок? Ринку акцій не існує і, на жаль, не видно коли і з'явиться.
Всюдиносапхайчик
 
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