Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) оприлюднила загальні показники фондового ринку за 2018 рік.
Дивися повний текст Регулятор оприлюднив показники фондового ринку за 2018 рік.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 08:52
Регулятор оприлюднив показники фондового ринку за 2018 рік
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Регулятор оприлюднив показники фондового ринку за 2018 рік.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 08:52
Який фондовий ринок? Ринку акцій не існує і, на жаль, не видно коли і з'явиться.
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