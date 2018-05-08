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Finance.ua: Безбідна старість

Finance.ua: Безбідна старість
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Як заощаджувати та економити
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 13:49

Faceless
а вы еще отнимите новые банки которые зарегистрировались. И отнимите в которых сидят назначенные управляющие.
dvshportun
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:28

  dvshportun написав:Faceless
а вы еще отнимите новые банки которые зарегистрировались. И отнимите в которых сидят назначенные управляющие.

И много зарегистрировалось? Хоть один есть?
А все куда проще. Не надо даже вычитывать, где сколько сидит. Есть на момент 76 работающих банков. Если бы закрылось 80%, значит, 5 лет назад было 380. А это полнейшая чушь.
И никаких "назначенных управляющих" и смотреть не надо.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 12:49

Идете на рынок и покупаете лом золота кусочек и так регулярно на пенсию. Накапливаете себе на старость. Мед страховку можете покупать ежегодно. Золото это не фиатные деньги. Это собственно и есть наряду с серебром деньги. Это если в долгую. А если краткосрочно. то надо выбирать другие инструменты.
guvad298
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