Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 24 сер, 2024 12:07
Зі мною 19-го числа звʼязувався мій колишній менеджер, який наче зараз у Фрідом Фінанс Європа, скинув на підпис документ "Розпорядження .. для голосування", я підписав ЕЦП і надіслав на
info@ffin.ua
. І ще те ж саме надіслав фізично на адресу ФФ Україна.
Він казав це треба зробити до 20-го серпня, але не факт, що приймуть, і не факт, що це щось дасть враховуючи ситуацію.
kart99
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Додано: Нед 25 сер, 2024 16:18
ЗІС-5 Я не буду ничего делать и подписывать згоду. Идут они нах.
asin
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Додано: Суб 31 сер, 2024 10:28
Шановні друзі, увага. Сьогодні відбудеться нарада по нашій темі, запрошуються всі бажаючі
Max BPO приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.
Тема: ІГ ОВДП та Бонди Фрідом Україна
Время: 31 авг. 2024 12:00 AM
Войти Zoom Конференция
https://us05web.zoom.us/j/84839129891?p ... eF8U1fC6.1
Идентификатор конференции: 848 3912 9891
Код доступа: 5mgKCL
Долучайтеся до ресурсу, в якому спілкуємось на тему ФФУ в Телеграм -
https://t.me/freedomukraine2023
ЗІС-5
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Додано: Суб 31 сер, 2024 11:10
ЗІС-5 хто такий Max BPO ?
greenozon
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Додано: Суб 31 сер, 2024 11:35
greenozon дізнаємось. Подяка йому за організацію. Приходьте на конференцію.
ЗІС-5
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Додано: Суб 31 сер, 2024 12:47
ЗІС-5 написав: greenozon
дізнаємось. Подяка йому за організацію. Приходьте на конференцію.
дякую, не встиг
викладіть будь ласка новини чи підсумки якщо ваша ласка!
greenozon
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Додано: Суб 31 сер, 2024 13:30
Долучайтеся до ресурсу, в якому спілкуємось на тему ФФУ в Телеграм -
https://t.me/freedomukraine2023
Там все далі вирішуємо
ЗІС-5
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Додано: Суб 31 сер, 2024 16:11
дякую
нагадаємо як "блатняк вась-вась" рішав подібний кейс
https://mind.ua/publications/20265268-r ... shans-pove
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Як вирішилася ситуація з коштами клієнтів в іншому схожому кейсі – з брокером Exante? Ще один подібний кейс – із накладенням санкцій на брокера – стався в липні цього року з компанією Exante.
Обмеження торкнулися клієнтів, що користувалися сервісом Monobank – Mono invest, який підключав клієнтів банку до продуктів брокера.
Однак керівнику необанку Олегу Гороховському вдалося завдяки контактам із міністром економіки та особисто президентом за тиждень розв'язати проблему і вивести $5,5 млн коштів клієнтів сервісу Mono invest із рахунків іноземного брокера EXANTE.
Він зазначив, що повернення коштів відбулося завдяки підтримці голови Нацбанку Андрія Пишного, його заступника Дмитра Олійника та першої віцепрем'єрки Юлії Свириденко.
Після згоди брокера банк паралельно звернувся за допомогою до НБУ, підтримкою якого необхідно було заручитися, щоб така трансакція не трактувалася як порушення закону про санкції.
greenozon
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Додано: Пон 02 вер, 2024 11:57
Ініціативна група по розблокуванню активів приватних інвесторів санкційного Фрідом Фінанс Україна
Ми формуємо реєстр приватних інвесторів для розробки активних дій щодо розблокування активів та надання можливості переведення їх до інших брокерів, а також вільного розпорядження власними активами.
Приєднуйтесь до нашої групи
https://t.me/freedomukraine2023
,
додайте свої вимоги до загального реєстру, отримуйте актуальну інформацію та дізнавайтесь про дії команди, спрямовані на розблокування.
ЗІС-5
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Додано: Суб 14 вер, 2024 12:17
нагадую, прямо зараз - онлайн конферерція по статусу і наступних кроках (в тг групі)
greenozon
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