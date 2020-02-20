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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 08 жов, 2024 12:35
Re: Відгуки про Freedom Finance
Додано: Сер 09 жов, 2024 19:54
Дуже цікаве відео для перегляду, дякую його створювачам та учасникам!
Додано: Суб 12 жов, 2024 12:27
Колеги залійтайте в відео-бесіду в телеграм групу прямо зараз!
актуальна гаряча інформація
Додано: Вів 29 жов, 2024 12:15
Розбиратимуться СБУ та суди. За два роки Нацкомісія з цінних паперів і нардепи не змогли розблокувати активи 13 000 клієнтів підсанкційного брокера «Фрідом фінанс». Хто винен та які варіанти виходу
Додано: Вів 29 жов, 2024 21:59
Re: Відгуки про Freedom Finance
Суд залучив Зеленського до позову клієнта «Фрідом Фінанс Україна» проти Нацкомісії з цінних паперів
Додано: Вів 12 лис, 2024 22:27
дуже круте Вікі по ФФУ проблемі
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