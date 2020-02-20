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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 08 жов, 2024 12:35
Re: Відгуки про Freedom Finance
Додано: Сер 09 жов, 2024 19:54
Дуже цікаве відео для перегляду, дякую його створювачам та учасникам!
Додано: Суб 12 жов, 2024 12:27
Колеги залійтайте в відео-бесіду в телеграм групу прямо зараз!
актуальна гаряча інформація
Додано: Вів 29 жов, 2024 12:15
Розбиратимуться СБУ та суди. За два роки Нацкомісія з цінних паперів і нардепи не змогли розблокувати активи 13 000 клієнтів підсанкційного брокера «Фрідом фінанс». Хто винен та які варіанти виходу
Додано: Вів 29 жов, 2024 21:59
Re: Відгуки про Freedom Finance
Суд залучив Зеленського до позову клієнта «Фрідом Фінанс Україна» проти Нацкомісії з цінних паперів
Додано: Вів 12 лис, 2024 22:27
дуже круте Вікі по ФФУ проблемі
Додано: Сер 11 гру, 2024 18:14
новини про ФФУ
Додано: Суб 28 гру, 2024 13:04
Залітайте в фінальну зустрі 2024 року !!!
де - телеграм група
коли - 12 00 (зараз)
запису НЕ буде
Додано: Суб 28 гру, 2024 17:25
коротко про що була мова:
2024
- подяка активу ініціативи
- об'єдналися
- зробили і перевірили безліч гіпотез в 24 році
- на сьогодні є 2 важливих вектори із якими заходимо в 2025 рік
а) план компенсатор щодо ОЗДП
б) загальне розблокуваня активів (усіх)
згадали історично що було, як блокувли
що робили
відповіді на питання слухачів
плани на 25й
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