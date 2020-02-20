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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 58596061
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 12:35

Re: Відгуки про Freedom Finance

https://www.epravda.com.ua/publications ... /8/720285/
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 19:54

https://youtu.be/MrtsJhGQVQQ?si=3zVHqtiAAwtfPo5i

Дуже цікаве відео для перегляду, дякую його створювачам та учасникам!
ЗІС-5
 
Повідомлень: 156
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 12:27

Колеги залійтайте в відео-бесіду в телеграм групу прямо зараз!

актуальна гаряча інформація


https://t.me/freedomukraine2023 :!: :!: :!:
greenozon
 
Повідомлень: 16789
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 12:15

Розбиратимуться СБУ та суди. За два роки Нацкомісія з цінних паперів і нардепи не змогли розблокувати активи 13 000 клієнтів підсанкційного брокера «Фрідом фінанс». Хто винен та які варіанти виходу


https://forbes.ua/money/rozbiratimutsya ... 2024-24381
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 21:59

Re: Відгуки про Freedom Finance

Суд залучив Зеленського до позову клієнта «Фрідом Фінанс Україна» проти Нацкомісії з цінних паперів

https://finclub.net/news/sud-zaluchyv-z ... periv.html
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 22:27

дуже круте Вікі по ФФУ проблемі

https://docs.google.com/document/d/1EaX ... c1qm4ye5d7
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 18:14

новини про ФФУ

https://epravda.com.ua/experts/freedom- ... iy-800725/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 13:04

Залітайте в фінальну зустрі 2024 року !!!

де - телеграм група

коли - 12 00 (зараз)

запису НЕ буде
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 17:25

коротко про що була мова:

2024
- подяка активу ініціативи
- об'єдналися
- зробили і перевірили безліч гіпотез в 24 році
- на сьогодні є 2 важливих вектори із якими заходимо в 2025 рік
а) план компенсатор щодо ОЗДП
б) загальне розблокуваня активів (усіх)

згадали історично що було, як блокувли
що робили
відповіді на питання слухачів
плани на 25й
greenozon
 
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