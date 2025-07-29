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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 60616263
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 17:40

зарухались таракани
----

https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=60112477


Про затвердження Порядку повернення активів, включно з грошовими коштами, які належать клієнтам/депонентам професійного учасника ринків капіталу, до якого застосовано санкцію у виді «блокування активів»
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 11:12

щось в лісі здохло
прийшов емейл + СМС (!)

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Є нове IPO ПОЛИПЛАСТ-П02-БО-08_CNY Размещение выпуска бо серии П02-БО-08 АО "Полипласт". Закінчення прийому заявок 2025-07-29 14:50:00
Inbox
Ukraine noreply@ffin.ua via sendgrid.net


to me
Відповідь на заміну bonds of series P02-BO-08 of JSC "Poliplast"
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 10:16

Наближається час Ч !!
(із тг групи пострадальців ФФ)

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Сьогодні провели зустріч з НКЦПФР


Основне щодо повернення активів Freedom Finance:
1. Повернення активів:
Затверджено остаточний перелік активів клієнтів, що набере чинності після юстуваня, по оцінкам в районі тижня. Активи повертатимуться у два етапи — до та після 20.10.2022. По першим потрібно звертатися до депозитарних установ з запитом по переведення ваших активів до нової депозитарної установи (усі види активів до одного брокеру) брокерам вже донесли інформацію та процедуру.
По іншим до тимчасового керуючого.

Баланси повністю звірені.

2. Синтетичні продукти:
Будуть повернуті у формі цінних паперів або грошових коштів відповідно до чинних договорів. Як і інші активи.


3. Обмеження по реєстру:
Громадяни РФ і Білорусі не включені без перевірки законності. Вони можуть подати звернення для включення через запит в комісію.

Не включено також осіб з неповними чи некоректними даними.

4. Комунікація з клієнтами:
Клієнти можуть звертатися до депозитаріїв у довільній формі.

Попросили щоб розробили уніфіковані шаблони звернень до депозитарної установи, керуючого та в НКЦПФР на внесення змін по інвесторам у яких змінилися облікові дані.

5. Оновлення персональних даних:
Зміна паспортних даних не є перешкодою, але потребує звернення до комісії.

6. Зовнішні державні позики (ОЗДП):
Обговорено складнощі з ОЗДП, випущеними за кордоном та компенсатори втрат. Запланували окрему зустріч з Головою комісії та членом комісії який керує цей напрямок. На першу половину серпня.

7. Заблоковані кошти:
У шести клієнтів кошти заблоковані в розрахунковому центрі — ведеться робота з тимчасовим адміністратором.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 15:27

готуєм кЄди :)
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Вже з понеділка (04.08) клієнти зможуть звертатися до депозитарних установ або тимчасового керуючого компанії — залежно від типу активів.
📑 В НКЦПФР ми зібрали всю необхідну інформацію для клієнтів в одному місці, щоб зробити цей процес максимально зрозумілим і зручним.


https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/upl ... 8/ffn.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 12:28

все, сталось

усі закони підписані

Універ 1ий запиляв кнопку для ФФУ
деталі описав тут viewtopic.php?p=5878772#p5878772
greenozon
 
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