Ціни на живих свиней піднялися з 35 грн/кг живої маси до 48 грн/кг живої маси.
Дивися повний текст Свинина в Україні подорожчала на 25%.
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Додано: Чет 11 кві, 2019 07:59
Свинина в Україні подорожчала на 25%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Свинина в Україні подорожчала на 25%.
Додано: Чет 11 кві, 2019 07:59
Це одне з досягнень нинішнього харанта.В Європі навпаки до свят проводять знижки,а у нас вітають пересічних по барижному.
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