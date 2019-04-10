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Свинина в Україні
подорожчала на 25%

Свинина в Україні подорожчала на 25%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 07:59

Свинина в Україні подорожчала на 25%

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на живих свиней піднялися з 35 грн/кг живої маси до 48 грн/кг живої маси.

Дивися повний текст Свинина в Україні подорожчала на 25%.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 07:59

Це одне з досягнень нинішнього харанта.В Європі навпаки до свят проводять знижки,а у нас вітають пересічних по барижному.
sena_2008atp
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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