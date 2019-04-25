RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Рада ухвалила "мовний закон"

Рада ухвалила "мовний закон"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 18:23

  SMOKE написав:.............
Не нужно нагнетать. В чем проблема с теми же садиками, чтобы дети с детства не имели проблем с языком? Контент театральный на русском и других никуда не денется. Защищается часть украинского в медиапространстве. И основное- какой может быть нафиг референдум с вопросом "Вы сепаратист или нет?" Референдумы о территориальных вопросах решает вся страна, а не отдельно взятый Крым. Вопрос языка вообще сильно раздут. Людям ни холодно, ни жарко от этого закона. Как правильно сказали выше - за 28 лет независимости только умственно-отсталые могут не знать/не понимать украинский язык, живя в Украине. Это просто невозможно даже, если человек его не учил специально.

Это Вам так кажется.
Как известно, когда кажется, креститься нужно.
Кстати, Вы уверены, что крымские татары поголовно говорят по-украински?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 12906
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4198 раз.
Подякували: 3839 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 18:26

  AlxK написав:
  Tegularius написав:как и спектакли по Чехову (как вы представляете себе субтитры в театре)?

Був ще до безвізу на трьох виставах в Національному оперному м. Рига(Латвія).
Над сценою вузьке табло в два рядки з перекладом на англійську.
Коли співали не латиською - був переклад на англійську і латиську.
Дуже сподобалась арія графа Орловського з "Летюча миша" Штрауса з перекладом на дві мови.

Вважаю цей крок("мовний закон") дуже потрібним, хоча й маю спілкування здебільшого російською мовою і навчався теж в російськомовному середовищі.

Не знаю, как это было в рижской опере, вполне возможно, что был не синхрон, а что-то типа либретто.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 12906
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4198 раз.
Подякували: 3839 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:05

  Frant написав:
  RomanTik написав:Frant, а какая связь между рос. агрессией и навязыванием всем украинского языка? В чем плюсы того что продавец сможет говорить с покупателем только на украинском языке? А если иностранец обратится на английском - продавец тоже не будет иметь права ответить ему на английском? или все-таки сможет? и в чем разница с русским языком, почему нельзя с теми кто обратился на украинском - говорить на украинском, а с теми кто на русском - на русском? Если безопасность страны зависит от языкового закона, то может что-то не так с армией?

Україномовні українці приблизно в 4-5 разів менш чутливі до російськомовної пропаганди. Мовний бар'єр.

Тому питання мови - є принциповим для існування української держави.

вы себя слышите вообще? чтобы выросло поколение которое не понимает русский язык нужны десятилетия. А сейчас 99% процентов населения понимают русский язык. Да и в русскоговорящих семьях дети все равно будут знать русский. так может для защиты от пропаганды вообще не обучать грамоте, а чтобы не слушали - лишать слуха прямо в роддомах? **рукалицо**
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
Повідомлень: 2500
З нами з: 06.01.16
Подякував: 6650 раз.
Подякували: 577 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:09

  Sommer написав:
  RomanTik написав:Frant, а какая связь между рос. агрессией и навязыванием всем украинского языка? В чем плюсы того что продавец сможет говорить с покупателем только на украинском языке?


А в чем плюсы того, что продавец сможет говорить с покупателем только на русском языке?

а чего ж ты не цитируешь мой коммент полностью? вот что я писал дальше
А если иностранец обратится на английском - продавец тоже не будет иметь права ответить ему на английском? или все-таки сможет? и в чем разница с русским языком, почему нельзя с теми кто обратился на украинском - говорить на украинском, а с теми кто на русском - на русском?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
Повідомлень: 2500
З нами з: 06.01.16
Подякував: 6650 раз.
Подякували: 577 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:29

  RomanTik написав:
  Sommer написав:
  RomanTik написав:Frant, а какая связь между рос. агрессией и навязыванием всем украинского языка? В чем плюсы того что продавец сможет говорить с покупателем только на украинском языке?


А в чем плюсы того, что продавец сможет говорить с покупателем только на русском языке?

а чего ж ты не цитируешь мой коммент полностью? вот что я писал дальше
А если иностранец обратится на английском - продавец тоже не будет иметь права ответить ему на английском? или все-таки сможет? и в чем разница с русским языком, почему нельзя с теми кто обратился на украинском - говорить на украинском, а с теми кто на русском - на русском?


В цивилизованном мире принято владеть несколькими языками. Работникам сферы обслуживания даже доплачивают за каждый иностранный язык, это повышает продажи. Хорошо, когда украинца обслужат на украинском, немца - на немецком, англичанина - на английском, а русскоязычного - на русском. И лишь у нас за это собираются штрафовать.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1021
З нами з: 13.03.15
Подякував: 223 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:36

Кстати, уже столкнулся с "применением закона". :)
Звонил вчера в поддержку покупки ж/д билетов через интернет.
Отвечают по-украински. Раньше слышали ответ по-русски, переходили тоже. Сейчас нет, продолжали на украинском. Ну ладно, мне не в облом, перешёл тоже на украинский. А если человек действительно не знает?
Что девочка в поддержке не говорит по-русски, простите, не верю.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 12906
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4198 раз.
Подякували: 3839 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:36

  RomanTik написав:
  Sommer написав:
  RomanTik написав:Frant, а какая связь между рос. агрессией и навязыванием всем украинского языка? В чем плюсы того что продавец сможет говорить с покупателем только на украинском языке?


А в чем плюсы того, что продавец сможет говорить с покупателем только на русском языке?

а чего ж ты не цитируешь мой коммент полностью? вот что я писал дальше
А если иностранец обратится на английском - продавец тоже не будет иметь права ответить ему на английском? или все-таки сможет? и в чем разница с русским языком, почему нельзя с теми кто обратился на украинском - говорить на украинском, а с теми кто на русском - на русском?


А, так ты волнуешься исключительно за иностранцев? Так бы сразу и сказал.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 3853
З нами з: 07.04.17
Подякував: 403 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:56

Re: Рада ухвалила

  Sommer написав:А, так ты волнуешься исключительно за иностранцев? Так бы сразу и сказал.

с чего такой вывод? плохо у вас с объективностью и логика хромает. Может человек совсем на другое намекает: надо всех резидентов обязать общаться во всех организациях только на украинском языке, а то ведь и несправедливо получаецо, и вопросы лишние отпадут. Иностранцам за деньги выписывать разрешение на использование инородного языка--тут и поступления в бюджет
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5031
З нами з: 12.08.11
Подякував: 86 раз.
Подякували: 854 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:02

Re: Рада ухвалила

Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2492
З нами з: 03.12.14
Подякував: 302 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:11

Re: Рада ухвалила

:lol: :lol: :lol: :lol:
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5031
З нами з: 12.08.11
Подякував: 86 раз.
Подякували: 854 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: warlamp і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рада відтермінувала введення штрафів за порушення... 1 ... 4, 5, 6
R2 » Чет 25 кві, 2019 14:46
54 1824
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 кві, 2019 21:11
PasserBy
Рада вдвічі збільшила штраф за незаконну вирубку лісу
R2 » П'ят 26 кві, 2019 16:19
4 77
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 кві, 2019 16:50
hno3
Рада відмовилась забороняти встановлення домашніх...
R2 » П'ят 26 кві, 2019 08:31
1 65
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 кві, 2019 08:31
cia

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (301)
26.04.2019 22:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.