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Sommer написав:А, так ты волнуешься исключительно за иностранцев? Так бы сразу и сказал.
с чего такой вывод? плохо у вас с объективностью и логика хромает. Может человек совсем на другое намекает: надо всех резидентов обязать общаться во всех организациях только на украинском языке, а то ведь и несправедливо получаецо, и вопросы лишние отпадут.
Обязывайте. Вам и карты в руки.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.