На волне революций Шариковы со справкой как всегда оседлают пену на гребне волны.
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:15
Re: Рада ухвалила "мовний закон"
Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:37
Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:48
Обязывайте. Вам и карты в руки.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Суб 27 кві, 2019 08:43
Re: Рада ухвалила
Демоскализация штука нужная...хоть щось корисне барыга перед концом сделал...Это надо было 4 года парить всем мозги, получить пинок под зад, что бы хоть что то сделать..
Додано: Суб 27 кві, 2019 09:06
Не 4, а пять лет парил мозги, но то такое.
Не пойму страстей по этому закону, еще в него десятки раз будут правки и изменения.
В Венецианскую комиссию не захотели посылать, побоялись. Еще не дошло дело до вступления в ЕС, когда Венгрия и Румыния могут набычиться как сейчас и наложить вето на вступление.
Так что пока обсуждение закона от уходящей рады с уровнем доверия в несколько процентов просто ни о чём.
Додано: Пон 29 кві, 2019 11:34
Re: Рада ухвалила "мовний закон"
Проросійські депутати намагаються блокувати закон:
Додано: Пон 29 кві, 2019 11:52
Пророссийский Вилкул находится под санкциями Путина, ему даже запрещен въезд в РФ )))
Многие ультрапатриоты не удостоены такой чести.
По блокированию это стандартная процедура, все относительно значимые принятые законы на первом этапе блокировались именно таким образом на пару дней. Блокировка будет снята 14 мая.
Но я даю 99 процентов вероятности, что закон в последствие будет заблокирован или окружным админ судом, причем по точно такой же причине как был отменен закон Колесниченко-Кивалова, нарушение регламента и кнопкодавство - видео кнопкодавства при голосовании уже выложено везде, или конституционным судом, там есть ряд положений нарушающих отдельные статьи Конституции.
Или новому составу Рады придется срочно устранять спорные моменты по причине блокировки всех евроинициатив Украины со стороны Венгрии и Румынии. Почитал отзывы венгерских политиков, они просто в ярости, формулировки и обещания однозначные от них - с таким законом Украина никогда не станет членом НАТО и ЕС.
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