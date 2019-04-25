На волне революций Шариковы со справкой как всегда оседлают пену на гребне волны.
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:15
Re: Рада ухвалила "мовний закон"
Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:37
Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:48
Обязывайте. Вам и карты в руки.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Суб 27 кві, 2019 08:43
Re: Рада ухвалила
Демоскализация штука нужная...хоть щось корисне барыга перед концом сделал...Это надо было 4 года парить всем мозги, получить пинок под зад, что бы хоть что то сделать..
Додано: Суб 27 кві, 2019 09:06
Не 4, а пять лет парил мозги, но то такое.
Не пойму страстей по этому закону, еще в него десятки раз будут правки и изменения.
В Венецианскую комиссию не захотели посылать, побоялись. Еще не дошло дело до вступления в ЕС, когда Венгрия и Румыния могут набычиться как сейчас и наложить вето на вступление.
Так что пока обсуждение закона от уходящей рады с уровнем доверия в несколько процентов просто ни о чём.
Додано: Пон 29 кві, 2019 11:34
Re: Рада ухвалила "мовний закон"
Проросійські депутати намагаються блокувати закон:
Додано: Пон 29 кві, 2019 11:52
Пророссийский Вилкул находится под санкциями Путина, ему даже запрещен въезд в РФ )))
Многие ультрапатриоты не удостоены такой чести.
По блокированию это стандартная процедура, все относительно значимые принятые законы на первом этапе блокировались именно таким образом на пару дней. Блокировка будет снята 14 мая.
Но я даю 99 процентов вероятности, что закон в последствие будет заблокирован или окружным админ судом, причем по точно такой же причине как был отменен закон Колесниченко-Кивалова, нарушение регламента и кнопкодавство - видео кнопкодавства при голосовании уже выложено везде, или конституционным судом, там есть ряд положений нарушающих отдельные статьи Конституции.
Или новому составу Рады придется срочно устранять спорные моменты по причине блокировки всех евроинициатив Украины со стороны Венгрии и Румынии. Почитал отзывы венгерских политиков, они просто в ярости, формулировки и обещания однозначные от них - с таким законом Украина никогда не станет членом НАТО и ЕС.
Додано: Пон 29 кві, 2019 19:14
Мне не кажется. У меня есть наглядный пример людей старшего поколения, которые до 1991 года знать не знали украинского. И ни один его специально не учил, но все сейчас могут и говорить, и писать. Все равно ведь сталкиваешься и с новостями, и с контентом, и с необходимостью делать уроки с внуком, и т.д. Вот сам как-то и выучился. Закон очень верный. Нам нужно научится защищать свои признаки сувернитета, одним из которых является язык. Я как говорил на русском, так и буду говорить- так как я ещё в совке родился. Но это фундамент для будущих поколений, которым уже рашистское гуано , как в Крыму и на Донбассе не зальешь в уши.
Додано: Пон 29 кві, 2019 19:22
А можно поконкретнее? Нигде в Европе мне не отвечали на русском или украинском. Или национальный, или английский. Иногда даже английского нет. Венгры, например, не парятся. Многие в сфере продаж и обслуживания говорят только на венгерском. Так что не нужно сказок
Востаннє редагувалось SMOKE в Пон 29 кві, 2019 19:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 29 кві, 2019 19:23
Re: Рада ухвалила
т.е люди выучили язык без влияния закона в последней интерпретации. Может надо просто время, а не ещё 150 вариаций закона, которые есть не больше чем "замыливание" и спекуляции?
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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