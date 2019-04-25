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Рада ухвалила "мовний закон"

Рада ухвалила "мовний закон"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678>
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:15

Re: Рада ухвалила "мовний закон"

Мизантрóп написав:Зображення


На волне революций Шариковы со справкой как всегда оседлают пену на гребне волны.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:37

  Мизантрóп написав:Зображення


Спикер говорит на estuary ukrainian, популярном также в Генпрокуратуре и МИДе.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:48

  baran написав:
  Sommer написав:А, так ты волнуешься исключительно за иностранцев? Так бы сразу и сказал.

с чего такой вывод? плохо у вас с объективностью и логика хромает. Может человек совсем на другое намекает: надо всех резидентов обязать общаться во всех организациях только на украинском языке, а то ведь и несправедливо получаецо, и вопросы лишние отпадут.


Обязывайте. Вам и карты в руки.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 08:43

Re: Рада ухвалила

Демоскализация штука нужная...хоть щось корисне барыга перед концом сделал...Это надо было 4 года парить всем мозги, получить пинок под зад, что бы хоть что то сделать..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 09:06

  Джон написав:Это надо было 4 года парить всем мозги


Не 4, а пять лет парил мозги, но то такое.

Не пойму страстей по этому закону, еще в него десятки раз будут правки и изменения.
В Венецианскую комиссию не захотели посылать, побоялись. Еще не дошло дело до вступления в ЕС, когда Венгрия и Румыния могут набычиться как сейчас и наложить вето на вступление.

Так что пока обсуждение закона от уходящей рады с уровнем доверия в несколько процентов просто ни о чём.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 11:34

Re: Рада ухвалила "мовний закон"

Проросійські депутати намагаються блокувати закон: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 0834337338
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 11:52

  Faceless написав:Проросійські депутати намагаються блокувати закон: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 0834337338


Пророссийский Вилкул находится под санкциями Путина, ему даже запрещен въезд в РФ )))
Многие ультрапатриоты не удостоены такой чести.

По блокированию это стандартная процедура, все относительно значимые принятые законы на первом этапе блокировались именно таким образом на пару дней. Блокировка будет снята 14 мая.

Но я даю 99 процентов вероятности, что закон в последствие будет заблокирован или окружным админ судом, причем по точно такой же причине как был отменен закон Колесниченко-Кивалова, нарушение регламента и кнопкодавство - видео кнопкодавства при голосовании уже выложено везде, или конституционным судом, там есть ряд положений нарушающих отдельные статьи Конституции.
Или новому составу Рады придется срочно устранять спорные моменты по причине блокировки всех евроинициатив Украины со стороны Венгрии и Румынии. Почитал отзывы венгерских политиков, они просто в ярости, формулировки и обещания однозначные от них - с таким законом Украина никогда не станет членом НАТО и ЕС.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 19:14

  ЛАД написав:
  SMOKE написав:.............
Не нужно нагнетать. В чем проблема с теми же садиками, чтобы дети с детства не имели проблем с языком? Контент театральный на русском и других никуда не денется. Защищается часть украинского в медиапространстве. И основное- какой может быть нафиг референдум с вопросом "Вы сепаратист или нет?" Референдумы о территориальных вопросах решает вся страна, а не отдельно взятый Крым. Вопрос языка вообще сильно раздут. Людям ни холодно, ни жарко от этого закона. Как правильно сказали выше - за 28 лет независимости только умственно-отсталые могут не знать/не понимать украинский язык, живя в Украине. Это просто невозможно даже, если человек его не учил специально.

Это Вам так кажется.
Как известно, когда кажется, креститься нужно.
Кстати, Вы уверены, что крымские татары поголовно говорят по-украински?

Мне не кажется. У меня есть наглядный пример людей старшего поколения, которые до 1991 года знать не знали украинского. И ни один его специально не учил, но все сейчас могут и говорить, и писать. Все равно ведь сталкиваешься и с новостями, и с контентом, и с необходимостью делать уроки с внуком, и т.д. Вот сам как-то и выучился. Закон очень верный. Нам нужно научится защищать свои признаки сувернитета, одним из которых является язык. Я как говорил на русском, так и буду говорить- так как я ещё в совке родился. Но это фундамент для будущих поколений, которым уже рашистское гуано , как в Крыму и на Донбассе не зальешь в уши.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 19:22

  warlamp написав:
В цивилизованном мире принято владеть несколькими языками. Работникам сферы обслуживания даже доплачивают за каждый иностранный язык, это повышает продажи. Хорошо, когда украинца обслужат на украинском, немца - на немецком, англичанина - на английском, а русскоязычного - на русском. И лишь у нас за это собираются штрафовать.

А можно поконкретнее? Нигде в Европе мне не отвечали на русском или украинском. Или национальный, или английский. Иногда даже английского нет. Венгры, например, не парятся. Многие в сфере продаж и обслуживания говорят только на венгерском. Так что не нужно сказок
Востаннє редагувалось SMOKE в Пон 29 кві, 2019 19:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 19:23

Re: Рада ухвалила

  SMOKE написав:Мне не кажется. У меня есть наглядный пример людей старшего поколения, которые до 1991 года знать не знали украинского. И ни один его специально не учил, но все сейчас могут и говорить, и писать. Все равно ведь сталкиваешься и с новостями, и с контентом, и с необходимостью делать уроки с внуком, и т.д. Вот сам как-то и выучился. Закон очень верный. Нам нужно научится защищать свои признаки сувернитета, одним из которых является язык. Я как говорил на русском, так и буду говорить- так как я ещё в совке родился. Но это фундамент для будущих поколений, которым уже рашистское гуано , как в Крыму и на Донбассе не зальешь в уши.

т.е люди выучили язык без влияния закона в последней интерпретации. Может надо просто время, а не ещё 150 вариаций закона, которые есть не больше чем "замыливание" и спекуляции?
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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