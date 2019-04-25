Додано: Пон 29 кві, 2019 19:14

ЛАД написав: SMOKE написав: .............

Не нужно нагнетать. В чем проблема с теми же садиками, чтобы дети с детства не имели проблем с языком? Контент театральный на русском и других никуда не денется. Защищается часть украинского в медиапространстве. И основное- какой может быть нафиг референдум с вопросом "Вы сепаратист или нет?" Референдумы о территориальных вопросах решает вся страна, а не отдельно взятый Крым. Вопрос языка вообще сильно раздут. Людям ни холодно, ни жарко от этого закона. Как правильно сказали выше - за 28 лет независимости только умственно-отсталые могут не знать/не понимать украинский язык, живя в Украине. Это просто невозможно даже, если человек его не учил специально. .............Не нужно нагнетать. В чем проблема с теми же садиками, чтобы дети с детства не имели проблем с языком? Контент театральный на русском и других никуда не денется. Защищается часть украинского в медиапространстве. И основное- какой может быть нафиг референдум с вопросом "Вы сепаратист или нет?" Референдумы о территориальных вопросах решает вся страна, а не отдельно взятый Крым. Вопрос языка вообще сильно раздут. Людям ни холодно, ни жарко от этого закона. Как правильно сказали выше - за 28 лет независимости только умственно-отсталые могут не знать/не понимать украинский язык, живя в Украине. Это просто невозможно даже, если человек его не учил специально.

Это Вам так кажется .

Как известно, когда кажется, креститься нужно.

Кстати, Вы уверены, что крымские татары поголовно говорят по-украински? Это Вам такКак известно, когда кажется, креститься нужно.Кстати, Вы уверены, что крымские татары поголовно говорят по-украински?

Мне не кажется. У меня есть наглядный пример людей старшего поколения, которые до 1991 года знать не знали украинского. И ни один его специально не учил, но все сейчас могут и говорить, и писать. Все равно ведь сталкиваешься и с новостями, и с контентом, и с необходимостью делать уроки с внуком, и т.д. Вот сам как-то и выучился. Закон очень верный. Нам нужно научится защищать свои признаки сувернитета, одним из которых является язык. Я как говорил на русском, так и буду говорить- так как я ещё в совке родился. Но это фундамент для будущих поколений, которым уже рашистское гуано , как в Крыму и на Донбассе не зальешь в уши.