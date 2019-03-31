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Рада відтермінувала введення штрафів за порушення...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 кві, 2019 14:46
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада перенесла на три роки введення в дію адміністративної відповідальності за порушення закону про забезпечення функціонування української мови як державної.
Дивися повний текст Рада відтермінувала введення штрафів за порушення мовного закону
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R2
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Додано: Чет 25 кві, 2019 14:46
Шкода, що відтермінували :(
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0mage0
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Додано: Чет 25 кві, 2019 16:09
Почему жаль? Вы действительно считаете, что прививать любовь к языку надо штрафами?
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Gippo
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Додано: Чет 25 кві, 2019 16:19
Gippo написав:
Почему жаль? Вы действительно считаете, что прививать любовь к языку надо штрафами?
Человеку, как и депутатам не дошло, через события на востоке страны, что языковой вопрос в такой трактовке - это не в пользу для страны.
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ruvex
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Додано: Чет 25 кві, 2019 16:50
Стыдно жить в такой стране. Скоро будут указывать как тебе срать.
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Додано: Чет 25 кві, 2019 16:56
Gippo написав:
Чому шкода? Ви дійсно вважаєте, що прищеплювати любов до рідної мови треба штрафами?
Ну любов до московської балачки вам прищепили голодомором та розстрілами, тож штрафи це цілком лагідні заходи. Який сенс у законі, за порушення якого немає жодних санкцій? Всі на нього будуть срати, от і все.
ruvex написав:
Людині, як і депутатам не дійшло, через події на сході країни, що мовне питання в такому трактуванні - це не на користь для країни.
Якраз окупація Криму та ОРДЛО наочно показала, до чого призводить ігнорування української мови.
Востаннє редагувалось 0mage0
в Чет 25 кві, 2019 16:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 25 кві, 2019 16:57
Ну ок, не дошло до Рады за предвыборную президентскую кампанию, объясним путем голосования во время парламентской
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antey1969
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Додано: Чет 25 кві, 2019 20:02
RomanTik написав:
0mage0 , принципово став відповідати російською мовою всім хто звертається до мене на українському, після педалювання цих маразматичних мовних законів, хоча раніше за часів навчання в школі й ВУЗі - намагався відповідати на українському, якщо співрозмовник використовує його.
Вам було б комфортніше в московії чи ОРДЛО, там ніхто не педалює ці маразматичні мовні закони, всі язиком патякають. Ви ж не проти, коли педалюють язикові закони?
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Додано: Чет 25 кві, 2019 21:36
0mage0 написав:
Шкода, що відтермінували
Вот это и есть совок.
Там тоже на собраниях рассказывали про верность идеалам, а дома на кухне материли "тупого замполита". Но тихо. Чтобы никто не услышал.
И этот менталитет цветет до сих пор.
И методы те же - не привить любовь к чему-то, а наказать за публичное использование (или неиспользование) чего-то.
Забыл пионерский галстук дома - на собрание его. Поиметь публично. А то, что главные "иметели" в гробу видели всю эту идеологию - ну то такое.
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Додано: Чет 25 кві, 2019 21:44
0mage0, как это "патриотично" и "по-европейски" предлагать переезд в другую страну тем кто имеет свою культуру и язык. Заметьте - я никого не заставляю говорить на русском языке, просто не хочу чтобы это мешали делать мне (в том числе читать меню в ресторанах, аннотации к лекарствам) и я такой не один, поверьте. Во всех цивилизованных странах, где есть достаточное кол-во носителей другого языка им создают условия для комфортной жизни на привычном им языке. И только у нас украинизация превратилась в навязчивую идею. поэтому не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти!
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RomanTik
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