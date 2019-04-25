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Рада відтермінувала введення
штрафів за порушення...

Рада відтермінувала введення штрафів за порушення...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 14:16

Re: конституцию

  uaprofi написав:упразднили полностью или только ст.10 отменили

Это вопросы Конст.суда. для того он и создан
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 14:24

Re: Рада відтермінувала введення штрафів за порушення...

Уровень Дикого Запада, уровня конституционности Америки не достигли.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 14:47

  uaprofi написав:
Ст. 10 Конституція України
Державною мовою в Україні є українська мова.
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.
В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.
Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.

КОНСТИТУЦІЮ скасували повністю або тільки ст.10 скасували?

Ні, конституцію не скасували. Ухвалили закон, на який посилається конституція, що визначає як саме "Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України." При цьому гарантуючи "вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України."
0mage0
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:26

Представників руського міра аж трясе від мовного закону, всюду видется ущемление языка.
servald2016
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:37

Re: Рада відтермінувала введення штрафів за порушення...

  0mage0 написав:І чому ви собі забираєте столицю?

по той же причине по которой вы забираете себе всю страну целиком. Хотя судя по вашим последующим комментам (где в Египте обязаны с вами общаться на украинском) - у вас какие-то комплексы или неадекватное видение окружающего мира. Поэтому дискутировать с вами не вижу смысла.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 17:01

  0mage0 написав:
  RomanTik написав:0mage0, Відповім вашими ж словами - хочете щоб все навколо "мовкалі" - переїжджайте в західну частину країни

Відповім вам словами дуже популярними серед язикатих - "нє нада раскаливать страну". Відколи це у нас є західна частина країни та східна з різними мовами? І чому ви собі забираєте столицю?

Потому, что мы здесь живём.

В 2014-м именно отмена более-менее либерального закона о языках привела к чему?
Поразительно, как люди упорно игнорируют опыт своих же ошибок!
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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