Рада відтермінувала введення штрафів за порушення...

0mage0 написав:

Alex2007 написав: Ну чомусь Сполучені Штати Америки спромоглися побудувати одну з найпотужніших Держав у світі, і при цьому користуються здебішого "чужою" англійською мовою... Ну чомусь Сполучені Штати Америки спромоглися побудувати одну з найпотужніших Держав у світі, і при цьому користуються здебішого "чужою" англійською мовою...

Alex2007 написав: Українську культуру і мову треба розвивати, але не примусовими механізмами (особливо зараз, коли частина територій, які ми хочемо(?) повернути, використовують іншу мову).



Зараз ці мовні питанння повині бути на порядку денному десь у третій+ десятці питань, а не розглядатись як першочергова задача.

Українську культуру і мову треба розвивати, але не примусовими механізмами (особливо зараз, коли частина територій, які ми хочемо(?) повернути, використовують іншу мову).Зараз ці мовні питанння повині бути на порядку денному десь у третій+ десятці питань, а не розглядатись як першочергова задача.

Немає "мови США", тому приклад ваш нерелевантний. Хоча, мабуть, у корінного населення є своя мова, яку щасливо викорінили. Ви так пропонуєте вчинити з українцями?Мовне питання має бути першочерговою задачею, адже завтра ми недорахуємося половини України (лівий берег Дніпра). Ті території, які окупували якраз стало можливим окупувати через те, що вони використовували іншу мову. І якщо зараз ви пропонуєте повернути їх до московськобалачної України, то який в цьому сенс? Розумієте, з їхнього погляду ми, українці, окупували територію України (ту, яку наразі контролює Київський уряд), яку вони вважають своєю. Вони, москвини, з нашого погляду, окупували наші території. І є два варіанти повернення — повернути нам окуповані (з нашого погляду) території, чи повернути їм окуповані (з їхнього погляду) території (тут зараз йдеться про підконтрольні Київському уряду території). Відчуваєте різницю? Різниця в тому, якою мовою будуть розмовляти на возз'єднаній території. Ми можемо зректися української мови, перетворитися на москвинів і помиритися з москвинами в ОРДЛО, Криму та московії. Нам не буде що з ними ділити. Станемо одним народом, як вони того хочуть.Дивно, що ви одночасно визнаєте важливість мови для окупованих територій, але не визнаєте важливість мови для українців і пропонуєте відмовитися від мови щоб догодити окупантам.