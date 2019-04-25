Рада відтермінувала введення штрафів за порушення...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 кві, 2019 22:06
Sommer написав:
Это ты сейчас разжигаешь ненависть к трудовым мигрантам? Предлагаешь закрыть границы и расстреливать людей ее пересекающих?
Во время ВОВ добровольно едущие на работу в Германию назывались трудовыми мигрантами?
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 23:23
ruvex написав: Sommer написав:
Это ты сейчас разжигаешь ненависть к трудовым мигрантам? Предлагаешь закрыть границы и расстреливать людей ее пересекающих?
Во время ВОВ добровольно едущие на работу в Германию назывались трудовыми мигрантами?
А как иначе?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Sommer
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Додано: Суб 27 кві, 2019 05:48
moldashavanin написав: Sommer написав: RomanTik написав:Sommer
, если уж топите за украинский язык, то и пишите комменты на украинском. А то как-то лицемерно...
Ще раз. Я знаю більше однієї мови і намагаюся відповідати співрозмовнику на тій мові, на якій він пише/говорить.
Про вас же турбуюсь.
Б ля ха ри ?
раз великий знаток языков не знает слова б-ля-ха-ри
ответ в студию - это кровельщики
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Додано: Суб 27 кві, 2019 07:32
ruvex написав:
Особисто знаю не одну таку дюжину патріотів з ЗУ.
Маніпуляція бути патріотом і працювати в Росії.
Я не піддаю сумніву те, що є такі люди, які називають себе патріотами і їдуть до московії. Але ви мали б тут брати патріоти в лапки. Бо вони, очевидно, не є патріотами (хіба що вони наші розвідники, але гадаю, тут йдеться абсолютно про іншу роботу).
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Додано: Суб 27 кві, 2019 13:02
0mage0 написав: Alex2007 написав:
Ну чомусь Сполучені Штати Америки спромоглися побудувати одну з найпотужніших Держав у світі, і при цьому користуються здебішого "чужою" англійською мовою...
Немає "мови США", тому приклад ваш нерелевантний. Хоча, мабуть, у корінного населення є своя мова, яку щасливо викорінили. Ви так пропонуєте вчинити з українцями?
Alex2007 написав:
Українську культуру і мову треба розвивати, але не примусовими механізмами (особливо зараз, коли частина територій, які ми хочемо(?) повернути, використовують іншу мову).
Зараз ці мовні питанння повині бути на порядку денному десь у третій+ десятці питань, а не розглядатись як першочергова задача.
Мовне питання має бути першочерговою задачею, адже завтра ми недорахуємося половини України (лівий берег Дніпра). Ті території, які окупували якраз стало можливим окупувати через те, що вони використовували іншу мову. І якщо зараз ви пропонуєте повернути їх до московськобалачної України, то який в цьому сенс? Розумієте, з їхнього погляду ми, українці, окупували територію України (ту, яку наразі контролює Київський уряд), яку вони вважають своєю. Вони, москвини, з нашого погляду, окупували наші території. І є два варіанти повернення — повернути нам окуповані (з нашого погляду) території, чи повернути їм окуповані (з їхнього погляду) території (тут зараз йдеться про підконтрольні Київському уряду території). Відчуваєте різницю? Різниця в тому, якою мовою будуть розмовляти на возз'єднаній території. Ми можемо зректися української мови, перетворитися на москвинів і помиритися з москвинами в ОРДЛО, Криму та московії. Нам не буде що з ними ділити. Станемо одним народом, як вони того хочуть.
Дивно, що ви одночасно визнаєте важливість мови для окупованих територій, але не визнаєте важливість мови для українців і пропонуєте відмовитися від мови щоб догодити окупантам.
1) з приводу "мови США" - це якраз і є доказ того, що навіть не маючи своєї власної мови, можна побудувати сильну державу.
(Ніхто не каже, що треба зректися української мови, але треба робити так, щоб люди самі прагли її вивчати і використовувати. Ненасильницькими, а заохочувальними методами. А такими зобов'язуючими/каральними методами ми нічим не будемо відрізнятись від того совка, від якого ми вічно біжимо).
2) ви дійсно вважаєте, що якщо всіх законодавчо зобов'язати максимально використовувати українську мову де тільки можна, то жителі окупованих територій наступного дня одразу ж прибіжать з вибаченнями до України? Може проблема все ж таки в іншому?
3) ви дійсно вважаєте, що більшість українців (або всі українці), хто користується російською мовою, обов'язково є дуркуватими зрадниками, ведуться на московьку пропаганду і готові закликати "Путин прийди"? То я вас розчарую - мені, як "московськобалакучому" одеситу-українцю ніякого діла не має, що там кажуть за порєбріком і взагалі, що там в них коїться, і засуджую їх за те, що лізуть сюди зі своїм "русским миром".
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П'ят 26 кві, 2019 16:50
hno3
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