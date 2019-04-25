Рада відтермінувала введення штрафів за порушення...

Додано: Нед 28 кві, 2019 17:49

Alex2007 написав: 1) з приводу "мови США" - це якраз і є доказ того, що навіть не маючи своєї власної мови, можна побудувати сильну державу. 1) з приводу "мови США" - це якраз і є доказ того, що навіть не маючи своєї власної мови, можна побудувати сильну державу.

Alex2007 написав: (Ніхто не каже, що треба зректися української мови, але треба робити так, щоб люди самі прагли її вивчати і використовувати. Ненасильницькими, а заохочувальними методами. А такими зобов'язуючими/каральними методами ми нічим не будемо відрізнятись від того совка, від якого ми вічно біжимо). (Ніхто не каже, що треба зректися української мови, але треба робити так, щоб люди самі прагли її вивчати і використовувати. Ненасильницькими, а заохочувальними методами. А такими зобов'язуючими/каральними методами ми нічим не будемо відрізнятись від того совка, від якого ми вічно біжимо).

Alex2007 написав: 2) ви дійсно вважаєте, що якщо всіх законодавчо зобов'язати максимально використовувати українську мову де тільки можна, то жителі окупованих територій наступного дня одразу ж прибіжать з вибаченнями до України? Може проблема все ж таки в іншому? 2) ви дійсно вважаєте, що якщо всіх законодавчо зобов'язати максимально використовувати українську мову де тільки можна, то жителі окупованих територій наступного дня одразу ж прибіжать з вибаченнями до України? Може проблема все ж таки в іншому?

Alex2007 написав: 3) ви дійсно вважаєте, що більшість українців (або всі українці), хто користується російською мовою, обов'язково є дуркуватими зрадниками, ведуться на московьку пропаганду і готові закликати "Путин прийди"? То я вас розчарую - мені, як "московськобалакучому" одеситу-українцю ніякого діла не має, що там кажуть за порєбріком і взагалі, що там в них коїться, і засуджую їх за те, що лізуть сюди зі своїм "русским миром". 3) ви дійсно вважаєте, що більшість українців (або всі українці), хто користується російською мовою, обов'язково є дуркуватими зрадниками, ведуться на московьку пропаганду і готові закликати "Путин прийди"? То я вас розчарую - мені, як "московськобалакучому" одеситу-українцю ніякого діла не має, що там кажуть за порєбріком і взагалі, що там в них коїться, і засуджую їх за те, що лізуть сюди зі своїм "русским миром".

Ну що ж, з обмовкою, що американський варіант англійської все ж відрізняється від британського, можна вважати США прикладом нації без власної мови, ба більше, якщо переносити досвід США на Україну, то за свою мову вони мають мову колишньої метрополії (у випадку України це московська). Але якщо вже повністю переносити ситуацію у США на Україну, вам потрібно буде зробити таке:1. Позбутися корінного населення (українців) фізично та/або культурно. А ми просто так не здамося. Нас хоч і мало лишилося, але ми ще є.2. Виграти війну за незалежність з метрополією. Зауважу, що серед українців дуже мало прибічників об'єднання з московією, а серед москвинів з українськими паспортами їх досить багато. Гадаю, ви, живучи в Одесі, це маєте знати не з чуток. Я не проводив досліджень, але якщо грубо прикинути, що у нас третина українців і дві третини москвинів, з яких половина вважає себе укрАінцамі (не знаю, чи ті, хто вважають себе українцями й розмовляють московською балачкою, називають себе укрАінцамі, в моєму сприйнятті це образа, але хто їх знає) й інша половина вважає себе москвинами, тобто топить за московію. Отже, ваша потенційна нація після відкидання українців зменшується вдвічі. А у метрополії ядерна зброя і третина її фактичних підданих формально ваші громадяни, які мають виборче право. Впораєтеся? Ще один нюанс — Британія після програшу у війні позбулася своїх імперських амбіцій, а московія навряд чи позбудеться. І Британія зі США розділяє океан, а у нас спільний кордон.3. Створити власну культуру. Московськобалачну, але не московську. Пушкін вам тут не товариш і Лєрмонтов з Нєкрасовим теж. Зможете? Чи ви хочете створити московію-2? Незалежну державу, де нація не відрізняється від сусідньої нічим? Довго ви протримаєтеся в інформаційній війні?Ми ж вам пропонуємо вже готову культуру з власною мовою, яка дозволяє розрізняти своїх та ворогів та фактично половину вашої (а може й нашої) майбутньої нації. Чому ні? Я вам це пропоную з припущення, що ви з укрАінцев (чи як ви себе називаєте).По-перше, про які насильницькі методи ми кажемо в контексті новоухваленого (але ще не підписаного) закону? По-друге, те, що вже зараз діють насильницькі методи насаджування московської балачки, вас не бентежить? Оцініть, будь ласка, чи багато є робочих місць в Одесі, де можна працевлаштуватися без використання московської балачки? Це не насилля по-вашому? В школах московська балачка здебільшого є обов'язковим предметом. Це не насилля по-вашому?Так чи інакше, на одній території дві мови не можуть співіснувати, якщо ви вважаєте що можуть, ви себе обманюєте. Завжди представники однієї мови будуть утискати представників іншої. Наразі москвини утискають українців. Нам це не подобається і не може подобатися.Ні, не прибіжать. Я зараз кажу про збереження того, що у нас лишилося під контролем. Жителі окупованих територій не прибіжать в жодному разі. Хоча б тому, що їх ніхто не відпустить.Я припускаю, що серед московськобалачних є прибічники незалежної України, точніше, в їхньому (чи вашому) розумінні це буде така собі московія-2. Ви дійсно можете ігнорувати їхню внутрішню пропаганду (майже все, що показують у них на центральних каналах). Але це невелика частина пропаганди. Ви з москвинами перебуваєте в одному інформаційному полі. Читаєте одні книжки, дивитеся одні фільми (якщо іноземні, то в перекладі, зробленому на московських студіях), читаєте одну Вікіпедію (і на відміну від англійської Вікіпедії, московська зображає суто московський погляд на світ), слухаєте одних співаків, читаєте одні й ті самі тексти в інтернеті (це може не стосуватися новин, але решта текстів у вас спільні з московією). Власне, і всі культурні діячі у вас спільні. Московськоабалачні виконавці їздять с концертами в московію і навпаки (зараз менше їздять, але через інтернет творчість розповсюджуються в обидва боки без проблем). Якщо ви будете такою от одною нацією, розділеною між двох держав, рано чи пізно (а з огляду на зусилля московії, це буде рано), ви зіллєтеся в одну країну. Можливо ви персонально і фільтруєте якісь елементи московської пропаганди в загальному потоці московського культурного продукту, який споживаєте, але ті, хто навколо вас здебільшого не фільтрують і вашу персональну здатність фільтрувати теж не переоцінюйте. Гадаю, для вас не буде відкриттям, що багато хто в Одесі дивиться з супутниковою тарілкою московські канали, сидить у московському вконтакті й читають/дивляться навіть внутрішню московську пропаганду.