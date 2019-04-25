Яку відповідальність передбачає Закон про українську мову

Додано: Сер 22 тра, 2019 12:33

mephala написав: ruvex

закон оцениваю только положительно.

если есть у вас что то по существу статей можем поговорить. закон оцениваю только положительно.если есть у вас что то по существу статей можем поговорить.

Применение языков в Украине гарантируется Конституцией Украины и определяется законом.

В целом, закон не оцениваю отрицательно, но в нем, как я уже упомянул, есть противоречия с конституцией, которые ограничивают людей при неукоснительном выполнении закона. Законы ведь для этого и пишутся. А если ограничивают то и будут разделять людей.Государственным языком в Украине является украинский язык.Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины.Государство способствует изучению языков международного общения."В этой строке и заложена вся суть противоречия закона и конституции.Стаття 2. Сфера дії Закону1. Цей Закон регулює функціонування і застосування української мови як державноїна всій території України.2. Дія цього Закону не поширюється на сферута здійснення релігійних обрядів.Стаття 3. Завдання Закону4) застосування української мови як державноїПримечание.применение украинского языка в публичных сферах:в образовании и науке;в сфере культуры, на телевидении и радиовещании, в печатных средствах массовой информации, в книгоиздании и книгораспространении;в сфере электронных информационных систем;в сфере обслуживания потребителей;После принятия закона в стране не "гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины". Больше не идет речь о свободном развитии других языков при таком фактическом становлении вопроса применения только одного языка. Политика внедрения абсолютна и назидательна. Ничего демократического и поощрительно-развивающего в законе нет. Карательные функции отсрочены, но они есть.По сути показательного выполнения закона, он ограничивает людей в общении на привычном им языке.п.с. Особенности демократии.Полный текст закона не был нигде опубликован до подписания его президентом.