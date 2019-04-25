Яку відповідальність передбачає Закон про українську мову
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mephala написав:shapo ваш ответ пронизан тем что есть СЕЙЧАС. нам к этому еще маслать и маслать. вы не понимаете основного - как они шли к этому. хорошо. дам намек. еще около 100 лет назад иврит был мертвым языком которым пользовались только в храмах. но чудесным образом сейчас он является языком общения в Израиле и также государственным. можете перечислить методы какими этого добились?
И зачем вам это знать? Хотите скопировать историю еврейского народа на Украину? Но это полный бред т.к. хотя украинцы и заробитчане ездившие в США и Канаду еще 100 лет назад, но сотни лет они не были в изгнании как евреи. Украинцы наряду с другими народами живут на одной и той же земле, это молодая, несформировавшаяся нация с религией которая нуждалась в реформировании когда еще принималась Владимиромь и которая абсолютно противоположна иудаизму хоть и вышла оттуда. У украинцев нет опыта государственности, нет 2000 летнего гонения в диаспорах оттачивающего еврейский ум и изворотливость. Хотя во время 2-й мировой погибло много украинцев, но это далеко не треть всего украинского населения,как погибшие 6 млн европейских евреев с практически уничтоженной культурой и языком идиш и т.д. PS Учите матчасть прежде чем что-то у кого-то перенимать. Нет у евреев никаких храмов. Были 2 в Иерусалиме и оба уже 2000 лет как разрушены, синагоги не храмы и раввин не священник, а учитель.
mephala написав:shapo ваш ответ пронизан тем что есть СЕЙЧАС. нам к этому еще маслать и маслать. вы не понимаете основного - как они шли к этому. хорошо. дам намек. еще около 100 лет назад иврит был мертвым языком которым пользовались только в храмах. но чудесным образом сейчас он является языком общения в Израиле и также государственным. можете перечислить методы какими этого добились?
И зачем вам это знать? Хотите скопировать историю еврейского народа на Украину? Но это полный бред т.к. хотя украинцы и заробитчане ездившие в США и Канаду еще 100 лет назад, но сотни лет они не были в изгнании как евреи. Украинцы наряду с другими народами живут на одной и той же земле, это молодая, несформировавшаяся нация с религией которая нуждалась в реформировании когда еще принималась Владимиромь и которая абсолютно противоположна иудаизму хоть и вышла оттуда. У украинцев нет опыта государственности, нет 2000 летнего гонения в диаспорах оттачивающего еврейский ум и изворотливость. Хотя во время 2-й мировой погибло много украинцев, но это далеко не треть всего украинского населения,как погибшие 6 млн европейских евреев с практически уничтоженной культурой и языком идиш и т.д. PS Учите матчасть прежде чем что-то у кого-то перенимать. Нет у евреев никаких храмов. Были 2 в Иерусалиме и оба уже 2000 лет как разрушены, синагоги не храмы и раввин не священник, а учитель.
ну да ну да одних евреев гнобили а у украинцев было свое государство с своей религией, армией и языком. и катались как сыр в масле. я все понял. последний ваш пост достаточно красноречив. кому что можно а кому чего нельзя. особенно красноречивое я выделил.
mephala написав:ну да ну да одних евреев гнобили а у украинцев было свое государство с своей религией, армией и языком. и катались как сыр в масле. я все понял. последний ваш пост достаточно красноречив. кому что можно а кому чего нельзя. особенно красноречивое я выделил.
По обыкновению ничего не понимаете. Нельзя ничего в этом мире скопировать - ни европейский, ни Израильский, ни какой другой опыт. Есть общие принципы построения здорового государства и здорового социума, и ничего более
mephala написав:ruvex закон оцениваю только положительно. если есть у вас что то по существу статей можем поговорить.
В целом, закон не оцениваю отрицательно, но в нем, как я уже упомянул, есть противоречия с конституцией, которые ограничивают людей при неукоснительном выполнении закона. Законы ведь для этого и пишутся. А если ограничивают то и будут разделять людей. Конституция. Статья 10. Государственным языком в Украине является украинский язык Государственным языком в Украине является украинский язык.
Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины.
В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины.
Государство способствует изучению языков международного общения."
Применение языков в Украине гарантируется Конституцией Украины и определяется законом. В этой строке и заложена вся суть противоречия закона и конституции.
Закон. Стаття 2. Сфера дії Закону 1. Цей Закон регулює функціонування і застосування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на всій території України. 2. Дія цього Закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.
Стаття 3. Завдання Закону 4) застосування української мови як державної на всій території України у всіх сферах суспільного життя
Примечание. применение украинского языка в публичных сферах:
в образовании и науке; в сфере культуры, на телевидении и радиовещании, в печатных средствах массовой информации, в книгоиздании и книгораспространении; в сфере электронных информационных систем; в сфере обслуживания потребителей;
После принятия закона в стране не "гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины". Больше не идет речь о свободном развитии других языков при таком фактическом становлении вопроса применения только одного языка. Политика внедрения абсолютна и назидательна. Ничего демократического и поощрительно-развивающего в законе нет. Карательные функции отсрочены, но они есть. По сути показательного выполнения закона, он ограничивает людей в общении на привычном им языке. п.с. Особенности демократии. Полный текст закона не был нигде опубликован до подписания его президентом.
Найцікавіше в цьому - що російськомовні сперечаються , а як же так тепер бути ? Ну прийняли закон , з часом будуть примушувати виконувати ( можливо навіть не так скоро - як записали ) . Для дітей це взагалі не проблема . Для старих - несуттєво - на пенсії по-барабану , як ти говориш . Для працюючих - ну вивчи - так - обмежують , і що ? Дуже важко - чи просто не хочу ? Так тоді вибирай роботу , де спілкуватися не треба ні з ким ...
Puente написав:Найцікавіше в цьому - що російськомовні сперечаються , а як же так тепер бути ? Ну прийняли закон , з часом будуть примушувати виконувати ( можливо навіть не так скоро - як записали ) . Для дітей це взагалі не проблема . Для старих - несуттєво - на пенсії по-барабану , як ти говориш . Для працюючих - ну вивчи - так - обмежують , і що ? Дуже важко - чи просто не хочу ? Так тоді вибирай роботу , де спілкуватися не треба ні з ким ...
Вот сейчас Вы самостоятельно и разделили людей на категории. Риторически. Если Вам чуждо принуждение, почему другому человеку оно должно быть в радость? Свойства принуждения не изменяются от влияния на определенную категорию и отсутствия такого на другую.
mephala написав:shapo да могли уже себя и не утруждать ответом. уже все все поняли. ну во всяком случае кто хотел понять.
1)никогда не отвечайте за всех 2)вы лично ничего не поняли
Позволю себе прокомментировать. Нежелание понять, относится в большей степени нежеланию принятия того или иного факта. Понимание нужности принятия языкового закона на одной стороне медали и представления в нем свободы выбора для всех это вторая. Депутаты, правительство должны отражать мнения, как представители, всех категорий населения страны по всем вопросам. Если такой возможности нет, значит необходим референдум по сложным вопросам. Если и этого нет - то принятием любого закона ограничивающего свободу по любому признаку некоторой общности станет результатом разделения в стране со всеми вытекающими последствиями. Такой парламент можно считать неким генератором конфликтов.