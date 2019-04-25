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Яку відповідальність передбачає
Закон про українську мову

Яку відповідальність передбачає Закон про українську мову
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  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 17:28

ruvex
а можно ссыль откуда вы читаете Закон?
а то у меня другая текстовка. пока не согласуем источник текста дискуссия не имеет смысла

  ruvex написав:Депутаты, правительство должны отражать мнения, как представители, всех категорий населения страны по всем вопросам. Если такой возможности нет, значит необходим референдум по сложным вопросам. Если и этого нет - то принятием любого закона ограничивающего свободу по любому признаку некоторой общности станет результатом разделения в стране со всеми вытекающими последствиями.

принуждения нет только тогда, когда 100% за.
а так любой ваш референдум это когда большинство принуждает меньшинство что то делать.
да банально у себя дома проведите голосовалку в троем. два ЗА и третий ПРОТИВ и все - это принуждение делать третьего то что ему не нравится.

  ruvex написав:Риторически. Если Вам чуждо принуждение, почему другому человеку оно должно быть в радость?

Предлагаю вам ответить на вопрос как в Израиле стал иврит разговорным языком и государственным. При том что еще около 100 лет назад это был мертвый язык. Один уже спрыгнул с темы :mrgreen:
Или вы считаете Израиль не достоин подражания как нужно строить сильное государство в условиях агрессивной среды?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 18:04

  mephala написав:ruvex
а можно ссыль откуда вы читаете Закон?
а то у меня другая текстовка. пока не согласуем источник текста дискуссия не имеет смысла


Вот в этом и комичность ситуации до подписания закона он не был нигде опубликован публично. Текст был взят с сайта верховной рады.
Сейчас я прочел опубликованный текст на сайте "Голос Украины".
http://www.golos.com.ua/article/317062
Согласно моих комментариев текст тот же.
Стаття 2. Сфера дії Закону

1. Цей Закон регулює функціонування і застосування української мови як державної у сферах суспільного життя, визначених цим Законом, на всій території України.

2. Дія цього Закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.


  mephala написав:принуждения нет только тогда, когда 100% за.
а так любой ваш референдум это когда большинство принуждает меньшинство что то делать.
да банально у себя дома проведите голосовалку в троем. два ЗА и третий ПРОТИВ и все - это принуждение делать третьего то что ему не нравится.


В многонациональной стране должна быть обязанность знать язык государственный и иметь возможность общаться на родном в сферах общественной жизни, а не только в приватной (гараже и квартире). Я не против чтобы в автобусе кто-то разговаривал на татарском и рядом на украинском, закон почему то против, чтобы кто-то разговаривал на русском, венгерском. В этом и есть принуждение.

  mephala написав:Предлагаю вам ответить на вопрос как в Израиле стал иврит разговорным языком и государственным. При том что еще около 100 лет назад это был мертвый язык. Один уже спрыгнул с темы :mrgreen:
Или вы считаете Израиль не достоин подражания как нужно строить сильное государство в условиях агрессивной среды?

Считаю, что подражание в общем своем смысле есть результат сегодняшнего положения в стране, только с разными метаниями и уклонами.
Полемика про Израиль с моей стороны будет не объективна, в связи с отсутствием реального представления о тамошних условиях и быте.
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ruvex
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