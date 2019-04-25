Яку відповідальність передбачає Закон про українську мову

shapo
shapo написав:
Конституція України
Стаття 10.
Державною мовою в Україні є українська мова.
{ Офіційне тлумачення частини першої статті 10 див. в Рішенні Конституційного Суду N 10-рп/99 від 14.12.99 }
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.
Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.
про это пояснение КС я вкурсе.
но рувекс утверждает что Закон противоречит Конституции. А точнее что Закон сужает права заложенные в Конституции (хотя пятый абзац Конституции прямо говорит что закон определяет применение языков).
Так вот я еще в первом посте просил его дать как он понимает:
1) гарантується вільний розвиток
2) гарантується вільне використання
3) гарантується захист
Но получил ответ только на первый пункт.
А после того как он даст ответ на все пункты - пусть наймет к себе на фирму 123 человека по одному от нацменьшинств. И что бы они все разговаривали на своем родном языке и вели все на своем языке. И пусть расскажет как он собирается их дискриминировать что бы они начали понимать друг друга а также клиенты которые придут обслуживаться в его фирму.
ЗЫ
а вообще я писал не раз и напишу вновь. Смотрите как Израиль встал на ноги в тяжелейших условиях. Тогда подобные закидоны по поводу языка отпадут сами собой.