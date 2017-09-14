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Скільки хліба можна купити за
зарплату і пенсію українців

Скільки хліба можна купити за зарплату і пенсію українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2019 12:20

Скільки хліба можна купити за зарплату і пенсію українців

Пропонуємо до обговорення:
Купівельна спроможність працюючих із початку року впала, а пенсіонерів - зросла.

Дивися повний текст Скільки хліба можна купити за зарплату і пенсію українців.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2019 12:20

Так мы шикарно живём!
sena_2008atp
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