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Сезонна трудова міграція може
призвести до демографічної...

Сезонна трудова міграція може призвести до демографічної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 13:47

Сезонна трудова міграція може призвести до демографічної...

Пропонуємо до обговорення:
Близько 9 мільйонів українців щорічно виїжджають на сезонні роботи за кордон.

Дивися повний текст Сезонна трудова міграція може призвести до демографічної катастрофи - експерти.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 16:38

Опять пугают как там плохо, а они все едут и едут неблагодарные. Типа переживают кто нашу клубнику собирать будет ежели все туда ;) Прежде чем что то делать нужно думать, а ежели не думая то вот такая хрень получается. Зеленский начинает меня пугать как и его предшественник, выступая про сельское хозяйство и ИТ. Они там наверху только это знают ? Так чего потом выть где люди, видать не все граждане програмисты и агрономы и места таким им в стране все меньше ...
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 16:54

Автоматизация села не требует большого количества людей, а it не требует проживания в стране
pantech1980
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 17:15

Ах как 5-ый канал распереживался.
На Рошен стало сложно заманить персонал?)))
antey1969
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