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Закон про мову набрав
чинності: кого і на скільки...

Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:21

  lapay написав:...я любого жирного ватана можу затролити, хоч з кіпою, хоч без.

вы таки сделали мой день, Лепэн! :lol: :lol: :lol:
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:24

  sequence написав:И СССР не насильственно, а как раз очень-очень мягкую политику проводил, без всяких изъятий украинской литературы из библиотек, закрытия школ и т.д.


Мягкую, ага.
выступление Алексея Косыгина, члена Президиума ЦК КПСС, Главы Совета Министров СССР: «Вопросы политической, идеологической работы по национальному вопросу должны быть в центре внимания. Здесь тяжело искать причину возникновения национализма. А еще тяжелее его искоренить. Мы должны применять как воспитательную, так и карательную политику. В нашем искусстве, театрах, кино очень много отступлений от нашей идеологии... Непонятно, почему в Украине в школах должны изучать украинский язык


Даже Довженко (знаешь такого?) в свое время охреневал:
На сороковому році будівництва соціалізму в столиці сорока-мільйонної УРСР (повністю) проводиться російською мовою викладання наук, так же, як і в інших вузах УРСР. Такого нема ніде в світі.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:31

  27661 написав:и не увидел "смерть космической отрасли"


Вот тут наглядно:
https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/page/graph/png/Space_launch_market_competition/0/51c6061bcde0b6f3780e43e23e13f7d8a05c8b27.png

Приплюсовать сюда 50 (пятьдесят, Карл!) с лишним запоротых движков для "Протонов", убитый завод Хруничева, распил с "Восточным" (да и со всем остальным), общее снижающеся качество... Картинка выпуклая получится.

  27661 написав:сейчас посмотрю ещё
"судостроительной и авиастроительной "

может Вы подскажете где смотреть про "смерть"?


Как поживает "авианосец" "Кузя"? Как поживают "замещенные" украинские двигатели для судов? Как поживает супер-пупер-джет, еще не все потребители от него отказались? Как поживает "стелс", от которого отказалась даже Индия?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:56

Sommer
Как поживает "авианосец" "Кузя"? Как поживают "замещенные" украинские двигатели для судов? Как поживает супер-пупер-джет, еще не все потребители от него отказались? Как поживает "стелс", от которого отказалась даже Индия?

Привет Соммер.
Так Кузя отлично поживает, он же на импортнозамещённых деталях начал в 3-и (Три Карл) раза быстрее и дальше плавать. Стелс вообще сделали так, что лётчики не знают как в него залезть , ибо его невидно.
Короче я в твоём стиле ответил, без ссылок на источник.

P.S. Твоя ссылка на запуски, показала почти ровную линию запусков. Это никак не смерть
космической отрасли.
27661
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