За всем этим наследием ПЕСа не уследишь. Кто глух, а кто нем.
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Додано: Чет 25 лип, 2019 13:21
За всем этим наследием ПЕСа не уследишь. Кто глух, а кто нем.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 25 лип, 2019 13:40
Ну им петя и его дефективная команда 5 лет рассказывали, что Украина больше не покупает и не использует российский газ. Скромно, правда, при этом умалчивая, что физически, чисто из-за логистики, например в те же Мариуполь, Запорожье или любую точку Луганской области - на данный момент невозможно доставить никакой другой газ. Труба оттуда идет, а не туда и это факт
Свидетели сказки про то, как пес жил по-новому, для начала бы неплохо изучить схему газопроводов, где красиво и наглядно, разными цветами обозначено, из какой трубы какой регион потребляет
Додано: Чет 25 лип, 2019 13:41
Вопрос не в вате а в нас. Юридически Украина под руководством Порошенка покупала газ не-Газпрома. А фактически это газ страны- оккупанта. Вот физически в нашей трубе есть газ местный и россиянский. ВСЕ. Можно как и где угодно и через кого угодно оформлять покупки но газ или наш или московитов.
Правительство Порошенка не смогло .. а скорее всего и не хотело ФИЗИЧЕСКИ покупать газ не у московитов. Сейчас же с катарским газом ситуация меняется. Это уже ФИЗИЧЕСКИ и РЕАЛЬНО газ не московитов. При порошенковской власти как не крути а конечным получателем наших денег за газ был Газпром. То есть правительство порошенка финансировало хоть и не напрямую страну-агрессора. Если правительство Зеленского решит вопрос о ФИЗИЧЕСКИХ поставках газа из Катара.. то в конечном итоге 1- наши деньги за газ попадут не московитам а катарцам. 2 - мы прекратим финансировать страну - агрессора. 3 Кричать как порошенко весной - прикрути -- прикрути.. надеюсь уже не придется.
Додано: Чет 25 лип, 2019 14:06
Про Танап и LNG и энергонезависимость от России
Следует отметить, что согласно Третьему энергопакету Газпром может потребовать предоставить ему 50% емкости указанных газопроводов, т.к. данный закон ЕС запрещает собственнику газопровода использовать более 50% его емкости. Еврокомиссия подтвердила, что будет соблюдать европейское законодательство. Таким образом, хотя газопровод может несколько сократить объёмы поставок Газпрома, но с другой стороны проект может оказаться инвестированием ЕС в систему газопроводов для Газпрома в обход Украины.
Додано: Чет 25 лип, 2019 14:09
Для начала, надо у Трампа спросить, не против ли он, чтобы Украина покупала катарский газ вместо американского. И только потом губы раскатывать.
Додано: Чет 25 лип, 2019 14:35
С Турцией так и не решили вопрос прохода газовозов через Босфор (ау,Каськив),а уже делите катарский газ!
Додано: Чет 25 лип, 2019 14:40
Держите агента кремля!
*сарказм
Я шарю
Додано: Чет 25 лип, 2019 16:01
И как, во время газовой войны Мариуполь с Запорожьем вымерзли без газа?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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