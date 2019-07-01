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Російський газ можна замінити
катарським - "Нафтогаз"

Російський газ можна замінити катарським - "Нафтогаз"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 13:21

  sequence написав:
  ruvex написав:..
Аргументируй без лишней пропаганды, чей газ использует Украина?

оно никогда не отвечает - вбросит и пропадает. Характерный признак, да

За всем этим наследием ПЕСа не уследишь. Кто глух, а кто нем.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 13:40

  zРадио написав:
  redmax11 написав:когда то вата верещала, что мы помрем без российского газа в первую же зиму. Да и сейчас КисельТВ регулярно нас "хоронит" как жертв холода и грабительских тарифов, хотя у самих старики в Сибири регулярно примерзают к кроватям насмерть. Также будет и с катарским газом, через пару лет это станет реальностью, а вы тут так и будете рассказывать о том как Раша нас снабжает газом реверсом через Северный полюс


Неук, природу и географию не обманешь!

Ну им петя и его дефективная команда 5 лет рассказывали, что Украина больше не покупает и не использует российский газ. Скромно, правда, при этом умалчивая, что физически, чисто из-за логистики, например в те же Мариуполь, Запорожье или любую точку Луганской области - на данный момент невозможно доставить никакой другой газ. Труба оттуда идет, а не туда и это факт :arrow:
Свидетели сказки про то, как пес жил по-новому, для начала бы неплохо изучить схему газопроводов, где красиво и наглядно, разными цветами обозначено, из какой трубы какой регион потребляет http://www.naftogaz.com/files/Zvity/Zmi ... 2_2008.jpg:
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EKO
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 13:41

  ruvex написав:
  redmax11 написав:когда то вата верещала, ... как Раша нас снабжает газом реверсом через Северный полюс

Почитай на досуге, глашатай, может что-то поймешь.
Как и у кого Украина покупала природный газ в 2018 году
«Нафтогаз Украины» предпочитает российский газ

Вопрос не в вате а в нас. Юридически Украина под руководством Порошенка покупала газ не-Газпрома. А фактически это газ страны- оккупанта. Вот физически в нашей трубе есть газ местный и россиянский. ВСЕ. Можно как и где угодно и через кого угодно оформлять покупки но газ или наш или московитов.
Правительство Порошенка не смогло .. а скорее всего и не хотело ФИЗИЧЕСКИ покупать газ не у московитов. Сейчас же с катарским газом ситуация меняется. Это уже ФИЗИЧЕСКИ и РЕАЛЬНО газ не московитов. При порошенковской власти как не крути а конечным получателем наших денег за газ был Газпром. То есть правительство порошенка финансировало хоть и не напрямую страну-агрессора. Если правительство Зеленского решит вопрос о ФИЗИЧЕСКИХ поставках газа из Катара.. то в конечном итоге 1- наши деньги за газ попадут не московитам а катарцам. 2 - мы прекратим финансировать страну - агрессора. 3 Кричать как порошенко весной - прикрути -- прикрути.. надеюсь уже не придется.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 14:06

Про Танап и LNG и энергонезависимость от России
Следует отметить, что согласно Третьему энергопакету Газпром может потребовать предоставить ему 50% емкости указанных газопроводов, т.к. данный закон ЕС запрещает собственнику газопровода использовать более 50% его емкости. Еврокомиссия подтвердила, что будет соблюдать европейское законодательство. Таким образом, хотя газопровод может несколько сократить объёмы поставок Газпрома, но с другой стороны проект может оказаться инвестированием ЕС в систему газопроводов для Газпрома в обход Украины.
pantech1980
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 14:09

Для начала, надо у Трампа спросить, не против ли он, чтобы Украина покупала катарский газ вместо американского. И только потом губы раскатывать.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 14:35

С Турцией так и не решили вопрос прохода газовозов через Босфор (ау,Каськив),а уже делите катарский газ!
borzol
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 14:40

  borzol написав:С Турцией так и не решили вопрос прохода газовозов через Босфор (ау,Каськив),а уже делите катарский газ!

Держите агента кремля! :)

*сарказм
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 16:01

  EKO написав:
  zРадио написав:
  redmax11 написав:когда то вата верещала, что мы помрем без российского газа в первую же зиму. Да и сейчас КисельТВ регулярно нас "хоронит" как жертв холода и грабительских тарифов, хотя у самих старики в Сибири регулярно примерзают к кроватям насмерть. Также будет и с катарским газом, через пару лет это станет реальностью, а вы тут так и будете рассказывать о том как Раша нас снабжает газом реверсом через Северный полюс


Неук, природу и географию не обманешь!

Ну им петя и его дефективная команда 5 лет рассказывали, что Украина больше не покупает и не использует российский газ. Скромно, правда, при этом умалчивая, что физически, чисто из-за логистики, например в те же Мариуполь, Запорожье или любую точку Луганской области - на данный момент невозможно доставить никакой другой газ. Труба оттуда идет, а не туда и это факт


И как, во время газовой войны Мариуполь с Запорожьем вымерзли без газа?
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Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 16:35

Джон Сколько это будет стоить для населения?
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