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Російський газ можна замінити
катарським - "Нафтогаз"

Російський газ можна замінити катарським - "Нафтогаз"
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 20:09

  Джон написав:
  ruvex написав:
  redmax11 написав:когда то вата верещала, ... как Раша нас снабжает газом реверсом через Северный полюс

Почитай на досуге, глашатай, может что-то поймешь.
Как и у кого Украина покупала природный газ в 2018 году
«Нафтогаз Украины» предпочитает российский газ

Вопрос не в вате а в нас. Юридически Украина под руководством Порошенка покупала газ не-Газпрома. А фактически это газ страны- оккупанта. Вот физически в нашей трубе есть газ местный и россиянский. ВСЕ. Можно как и где угодно и через кого угодно оформлять покупки но газ или наш или московитов.
Правительство Порошенка не смогло .. а скорее всего и не хотело ФИЗИЧЕСКИ покупать газ не у московитов. Сейчас же с катарским газом ситуация меняется. Это уже ФИЗИЧЕСКИ и РЕАЛЬНО газ не московитов. При порошенковской власти как не крути а конечным получателем наших денег за газ был Газпром. То есть правительство порошенка финансировало хоть и не напрямую страну-агрессора. Если правительство Зеленского решит вопрос о ФИЗИЧЕСКИХ поставках газа из Катара.. то в конечном итоге 1- наши деньги за газ попадут не московитам а катарцам. 2 - мы прекратим финансировать страну - агрессора. 3 Кричать как порошенко весной - прикрути -- прикрути.. надеюсь уже не придется.

Это даже не вопрос, а всего лишь абстрактное предположение.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 22:03

  ruvex написав:
  redmax11 написав:когда то вата верещала, ... как Раша нас снабжает газом реверсом через Северный полюс

Почитай на досуге, глашатай, может что-то поймешь.
Как и у кого Украина покупала природный газ в 2018 году
«Нафтогаз Украины» предпочитает российский газ

Скільки протримаються поставки газу з Росії в Європу без України: прогноз.
viewtopic.php?p=4712662#p4712662
viewtopic.php?p=4713074#p4713074
ordyman
 
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