На на світовому ринку за останні три роки, поки ростуть ціни на золото, з'явилися контрафактні злитки на суму не менше 50 млн доларів.
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Додано: Сер 28 сер, 2019 16:04
"Брудне" золото: на світовому ринку з'явилися...
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Дивися повний текст \"Брудне\" золото: на світовому ринку з'явилися контрафактні злитки.
Додано: Сер 28 сер, 2019 16:04
Зачем китаю продавать золото с поддельными номерами?
во первых он больше его покупает а продает госдолг сша (казначейские оъязательства).
а во вторых китай может продавать золото на законных основаниях со своими номерами.
так что версия с китаем как-то вообще притянута за уши.
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