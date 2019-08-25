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"Брудне" золото: на
світовому ринку з'явилися...

"Брудне" золото: на світовому ринку з'явилися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 16:04

"Брудне" золото: на світовому ринку з'явилися...

Пропонуємо до обговорення:
На на світовому ринку за останні три роки, поки ростуть ціни на золото, з'явилися контрафактні злитки на суму не менше 50 млн доларів.

Дивися повний текст \"Брудне\" золото: на світовому ринку з'явилися контрафактні злитки.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 16:04

Зачем китаю продавать золото с поддельными номерами?
во первых он больше его покупает а продает госдолг сша (казначейские оъязательства).
а во вторых китай может продавать золото на законных основаниях со своими номерами.
так что версия с китаем как-то вообще притянута за уши.
blueiceua
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