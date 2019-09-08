Volkswagen захотів купити Tesla

Додано: Суб 14 вер, 2019 00:29

LutsMan написав: Потому не нужно думать, что для него Тесла - это самоцель. Это не так! Главное - Спейс Икс и космическая программа. Потому как он однажды продал своё первое детище (Пэй Пел), точно так же продаст и второе (Теслу). Потому не нужно думать, что для него Тесла - это самоцель. Это не так! Главное - Спейс Икс и космическая программа. Потому как он однажды продал своё первое детище (Пэй Пел), точно так же продаст и второе (Теслу).



Когда Фольксваген переоборудовал один из своих заводов на выпуск первой электрической модели ID.3, то обнаружилось, что тот-же завод с гораздо меньшим персоналом, может выпускать на 30% больше автомобилей. Причина - в электромобиле меньше комплектующих, его проще и быстрее собирать! Т.е. для автопроизводителя заниматься электромашинами будет выгоднее. Они сейчас начинают это осознавать и все кинулись делать электромодели.

Ну а как монетизировать свою продукцию и поиметь вас на деньги их учить не надо, тем более, что с электромобилями это становиться просто В РАЗЫ ПРОЩЕ И ЛЕГЧЕ. Например, платные обновления ПО, платные новые фишки (карты, навигация, автопилоты и т.д.) Потому дешевле не будет - "это капитализм, детка" (с) Кстати, еще одно заблуждениеКогда Фольксваген переоборудовал один из своих заводов на выпуск первой электрической модели ID.3, то обнаружилось, что тот-же завод с гораздо меньшим персоналом, может выпускать на 30% больше автомобилей. Причина - в электромобиле меньше комплектующих, его проще и быстрее собирать! Т.е. для автопроизводителя заниматься электромашинами будет выгоднее. Они сейчас начинают это осознавать и все кинулись делать электромодели.Ну а как монетизировать свою продукцию и поиметь вас на деньги их учить не надо, тем более, что с электромобилями это становиться просто В РАЗЫ ПРОЩЕ И ЛЕГЧЕ. Например, платные обновления ПО, платные новые фишки (карты, навигация, автопилоты и т.д.) Потому дешевле не будет - "это капитализм, детка" (с)

«КТО УБИЛ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ?» Фильм с таким названием был выпущен в США в 2006 году. В нем идет речь о развитии этого вида транспорта, и особенно – о ситуации в Калифорнии (США) в начале 1990-х годов. Дело в том, что из-за большой загазованности там в 1990 году приняли закон о нулевых выбросах, который предусматривал множество преимуществ для производителей и владельцев электромобилей. Этим законом воспользовалась компания GeneralMotors, создав доступный электромобиль EV1.



Тем не менее, вскоре закон о нулевых выбросах был изменен, а сама General Motors свернула производство EV1 и начала доказывать его бесполезность и несовершенство. Эти машины отзывали и уничтожали под любыми предлогами. Авторы фильма подчеркивают, что за неудачами массового распространения электромобилей стоят нефтяные концерны, крупные автопроизводители и их лобби в американском правительстве.

Как всегда вы в своем репертуаре - писать глупости , делая из этого такие же глупые выводы и еще на базе этого обвинять кого то в заблуждениях.Учите матчасть ! Детищем Маска был не пейпал а x.com, который после слияния с Confinity воссоединился лишь с одним из подразделений этой компании именуемым ПейПал. Какое то непродолжительное время Маск был генеральным, но в частности за попытку переименовать пейпал в x.соm его поперли с должности генереального , таким образом была бы воля Маска, не было бы никакого ПейПала вообще ! Более того в составе пейпала он был лишь одним из 7 соучредителей. Таким образом получить прибыль от продажи НЕ СВОЕГО детища, был лучшим вариантом для Маска, при чем от продажи он получил лишь 11,7% - такова была его доля в компании.И еще одна глупость , вы себе как всегда верны :Первые электромобили были произведены более 100 лет тому назад. Даже 30 лет была очередная попытка поднять электропром, который закончился очередным провалом от нефтяного лобби :Неужели вы наивно полагаете что и 30 лект тому назад не понимали что производить электро и дешевле и выгоднее ? Вот такие вот GM и VW сначала возглавляют движ а потом успешно его хоронят , тесно работая в связке с углеводородными лобби. Поэтому нынешний расцвет электроавтопрома Имени Маска и только его. И он отлично понимает что если он продаст свое детище - его точно так же угробят как делали это многократно.Ни одной крупной компании десятилетиями работавшими на рынке не выгодно быстро перестраиваться на новые технологии - поэтому чуть ли не во всех областях мы видим откровенное саботирование прогресса технологий - нас кормят всего лишь маркетологическими украшательствами , которые гораздо легче продавать , чем серьезные технологические новшества. Точно также и с электротягой. Не будь Маска , который уже сделал всех автопроизводителей - до сих пор бы слушали об электромобилях лишь в фантастических фильмах.И электромобили - это по сути вечные машины - по сравнению с ДВС - там ломаться нечему по сути - поэтому эта тема не выгодня большинству автопроизводителей на ДВС - привыкшим менять лишь косметику , этим и жить. Именно поэтому они пытаются купить главного своего конкурента и нарушетеля спокойствия, чтобы возглавить и победить этот движ, вот тиебе и весь "бизнес", "детка".