Volkswagen захотів купити Tesla

Додано: Пон 16 вер, 2019 01:29

LutsMan написав: Surfer написав: тут все очевидно, два графика : тут все очевидно, два графика :

Самому не стыдно в качестве аргументации давать такие графики ? Эти графики нарисованы современными "экологами", для которых это просто бизнес.

Самому не стыдно в качестве аргументации давать такие графики ? Эти графики нарисованы современными "экологами", для которых это просто бизнес.

LutsMan написав: Я подписан на Ютубе на канал ТеслаСервис.киев.уа Очень рекомендую. Так вот Вы сильно удивитесь насчёт "надёжности и дешевизны" электромобилей. Дабы не быть голословным, например, ручка открывания двери на Модел С стоит 800 евро. ВОСЕМЬСОТ, Карл! У нас полстраны ездит на автомобилях, которые дешевле комплекта ручек от Теслы. Дешёво,говорите ? Ну-ну.

Я подписан на Ютубе на канал ТеслаСервис.киев.уа Очень рекомендую. Так вот Вы сильно удивитесь насчёт "надёжности и дешевизны" электромобилей. Дабы не быть голословным, например, ручка открывания двери на Модел С стоит 800 евро. ВОСЕМЬСОТ, Карл! У нас полстраны ездит на автомобилях, которые дешевле комплекта ручек от Теслы. Дешёво,говорите ? Ну-ну.

LutsMan написав: PS: в догоночку - а Вы считаете что литий для производства акумов не ископаемый ресурс ? PS: в догоночку - а Вы считаете что литий для производства акумов не ископаемый ресурс ?

LutsMan написав: Лично мне водородные машины больше нравятся и японцы не зря "забили болт" на чисто аккумуляторные машины и последние 30 лет занимаются топливными элементами.

Лично мне водородные машины больше нравятся и

Да это вам должно было быть стыдно, если бы совесть была, закрывать глаза и говорить на белое - черное о вещах о которых трубят уже все вокруг, когда рекорды температуры на планете устинавливаются каждый год, тают ледники , происходит стремительное изменение климатических поясов, но видители это все "экологи придумали". Я в шоке в который раз от вашей "аргументации".Или вот еще "перл"В теме об сравнении концепций электротяги и ДВС приводить оценку ручек автомобилей - это же просто шедевр ! Когда всем известно, что теслы - одни из самых дорогих электромобилей на рынке - как флагман , как своего рода Iphone в мире электромобилей. Вы с ручкой ролс-ройса не пробовали сравнивать ?Это при том что уже в Украине продают растаможенные Ниссаны Лиф от 5-8тыс с живой батареей с пробегом порядка 100км , вполне достаточной для городского передвижения. Настолько конкурентная цена в сравнении с ДВС уже сегодня, что даже в Такси уже полно лифов.и просто ради интереса решил все таки залезть в интернет ровно на 2 секунды, для подтверждения общего уровня ведения дискуссии данного оппонента , если кто еще не знаком :800 евро легким движением руки превращаются в 100. А то что барыгам надо рекламировать этот же товар за 800 всем вроде бы и так понятно.Или вот еще "шыдевр" :И это вы считаете зрелой аргументацией ? А металл из которого делают корпус не ископаемый ? Только вот метал не производит вредных парниковых выбросов , о чем и речь ! и этот бред приводить в качестве аргументов. Или вот еще :Что не предложение - ухохотаться. Это Японцы то болт забили на аккумуляторные машины ? Вы про Ниссан Лиф что то слышали - который стоит намного дешевле Теслы и давно борется с Теслой за лидерство в популярности на рынке. Не говоря о куче гибридов. Даже в Киеве Лифов полно - часто и в такси попадаются, где очевидно заметно выигрывают за счет более дешевого топлива. Вот "это бизнес , детка" - когда таксопарки избирательно закупают для себя именно электрокары, которые оказываются более выгодными ДВС. Они уже определенно дешевле !В общем в который раз поддерживаете "высокий" уровень ведения дискуссии как и аргументов - флуд на флуде ! В общем, это никакой не бизнес, "Это все бред, детка" ) !Что касается Водорода - то по стоимости он не далек от бензина. И намного далек от стоимости электичества для электрокаров. Не говоря уже о инфраструктуре - зарядных станций, когда электрозарядки исчисляются уже тысячами и растут как грибы. Лет 10 минимум слышу про разные водородные, графеновые илиаккумуляторы, как укуча концептов на них , громкие обещания, сладкие характеристики - но воз и ныне там, в подтверждение того что без первого серийного производителя которой оказалась Тесла, про эти концепты мы так и продолжали бы читать сказки , а ДВС оставался безальтернативным по сей день. А электромобили уверено завоевывают рынок. И не в одной Тесле дело. Маск стартонул эту тему и производители авто вынуждены начать производить свои электрокары. Чуть ли не у всех производителей появились свои электрокары , из последних новинок -И заслуга именно Маска в этом очевидна - но а дальше - выбирай на свой вкус.