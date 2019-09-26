Finance.ua: 9 способів переказати гроші з Польщі в Україну

Додано: П'ят 07 сер, 2020 16:09

pusnovn написав: Всегда можно пополнить карту криптой))) Всегда можно пополнить карту криптой)))

pusnovn написав: На самом деле в Польше можно пополнить сепой, а в Украине не снимать, а оплачивать покупки На самом деле в Польше можно пополнить сепой, а в Украине не снимать, а оплачивать покупки

Нужно только небольшой кучке фанатов, остальным даром не надо - долго, сложно, непонятно.Какие у неё преимущества перед другими польскими картами? К тому же если делать карту в злотых то будут меньше потери на конвертации из злотых в евро. Конечно если вдруг зарабитчанин кроме работы на заводе или стройке ещё большой фанат крипты то конечно пользоваться картой смысл есть. Но среднестатистическому зарабичанину проще и дешевле иметь карту польского банка и передать её в пользование на таких же условиях как ты предлагаешь для BlackCatCard.Ну и ещё один момент. В обратном случае пользоваться украинской картой в Польше или ещё где-то может быть оправдано - там не так часто нужны наличные, а если сильно нужны их можно в нужной сумме снять в банкомате. Когда деньги пересылаются из Польши или другой страны в Украину то они как раз большей частью нужны в виде наличных - у нас конечно тоже высок уровень безналичных платежй, но кроме ежедневных покупок деньги используются и для того чтобы накапливать их на депозитах, делать крупные покупки и так далее - то чего живущий в Польше с украинской картой студент никогда делать не будет. Потому пересылка денег с выводом из или вообще в наличные или хотя бы в деньги на украинском счету в приоритете перед пересылкой карты.Я ничего не имеют против данной карты, но оно действительно больше для криптанов которые хотят куда-то выводить часть дохода от крипты. А вот для заробитчанина, студента или просто бизнесмена уехавшего делать бизнес в ЕС - такая карта врядли лучше обычных банковских карт.