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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 жов, 2019 23:21
Для студентов, начального опыта и поиска себя, будет эффективно, но не в этом варианте "27"
Додано: П'ят 11 жов, 2019 07:34
olivera Кого интересует шо там в конституции? Нарід одобряет! Сделаем вас всіх разом еще раз!
Дуже дякую
Додано: П'ят 11 жов, 2019 07:44
Вы считаете, что в США или Европе не пытаются "оптимизировать" налоги?
Просто предлагать надо то, что трудно использовать для "схем". Кто мешает сделать какие-то льготы, не связанные с получением денег на руки? Например, льготные кредиты на обучение, льготная ипотека? И при этом - с обязательной компенсацией суммы льгот, если менее чем через N лет человек прекращает платить налоги на территории Украины (т.е. уезжает за границу работать)
Додано: П'ят 11 жов, 2019 07:48
Re: В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату.
Все логічно. В 27 життя закінчується. Появляються діти і витрати на них, і щоб життя медом не здавалося дави його есв яке він жодного разу не платив.
Пляді. У всьому світі вводять податки на бездітність, а наші пляді навпаки.
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Всім процвітання!
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