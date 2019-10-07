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В Україні планують звільнити
від оподаткування зарплату...

В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 23:21

Для студентов, начального опыта и поиска себя, будет эффективно, но не в этом варианте "27"
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 07:34

olivera Кого интересует шо там в конституции? Нарід одобряет! Сделаем вас всіх разом еще раз!

Дуже дякую
alexander_khirhyalan
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 07:44

  Anadonta написав:Ну не могут наши люди по-другому! Только предложат наши реформаторы что-то стоящее - сразу куча схем! :D
А идея-то неплохая...


Вы считаете, что в США или Европе не пытаются "оптимизировать" налоги?
Просто предлагать надо то, что трудно использовать для "схем". Кто мешает сделать какие-то льготы, не связанные с получением денег на руки? Например, льготные кредиты на обучение, льготная ипотека? И при этом - с обязательной компенсацией суммы льгот, если менее чем через N лет человек прекращает платить налоги на территории Украины (т.е. уезжает за границу работать)
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 07:48

Re: В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату.

Все логічно. В 27 життя закінчується. Появляються діти і витрати на них, і щоб життя медом не здавалося дави його есв яке він жодного разу не платив.
Пляді. У всьому світі вводять податки на бездітність, а наші пляді навпаки.


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Всім процвітання!
Первый
 
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  #<12
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