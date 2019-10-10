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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:47
Re: В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату.
Б*дь, все им не так. Ввели налог на покупку валюты - "ааааааа, всепрапала, атбираютпаследнее!!". Уменьшили где-то налоги - "ааааааа, всепрапала, не за что паднимать медицину!!!".
Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:19
А те що не беруть після 45 нікуди, може для них теж податок приберемо?
Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:51
Re: В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату.
Забудьте про льготы в нашей стране-по крайней мере на ближайшее время. Все льготы необходимо отменить, это и есть источник схем и коррупции.
Для решения этой проблемы достаточно снизить нагрузку на ЗП с 41,5% до хотябы 20% и все станет на свои места сразу. И понятно сделать налог на ЗП дифференцированным - чем больше получаешь, тем выше ставка. А выделять молодых или предпенсионнников, матерей и будущих матерей и т.п. - так и никто платить толком не будет в этой неразберихе.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:26
Re: В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату.
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