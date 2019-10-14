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В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:29
А кто тогда будет наполнять бюджет, если на работу чаще берут до 27 лет, а после - уже неохотно ?
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warlamp
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Додано: Вів 15 жов, 2019 12:07
Конрад Карлович написав:_hunter
Богатые платят больше - не слышали?
Слышал. Там еще что-то про "фабрики -- крестьянам, землю -- рабочим" было. Но они плохо кончили, насколько я помню...
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_hunter
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Додано: Вів 15 жов, 2019 12:24
_hunter написав: Конрад Карлович написав:_hunter
Богатые платят больше - не слышали?
Слышал. Там еще что-то про "фабрики -- крестьянам, землю -- рабочим" было. Но они плохо кончили, насколько я помню...
вы или тролите или не понимаете сути?...
принцип "Богатые платят больше" реализован в той или иной мере во всех развитых странах: во-первых, люди с низкими доходами вообще не платят налоги - в Германии это до 600-650 евро месяц в зависимости от федеральной земли, в Великобритании до 800 фунтов в месяц (сравните это с 17 грн. в месяц в Украине);
во-вторых, прогрессивная ставка подоходного дохода в зависимости от величины дохода - в Германии до 42%, в Франции до 47%...
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ТЕА
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Додано: Вів 15 жов, 2019 14:04
ТЕА написав: _hunter написав: Конрад Карлович написав:_hunter
Богатые платят больше - не слышали?
Слышал. Там еще что-то про "фабрики -- крестьянам, землю -- рабочим" было. Но они плохо кончили, насколько я помню...
вы или тролите или не понимаете сути?...
принцип "Богатые платят больше" реализован в той или иной мере во всех развитых странах: во-первых, люди с низкими доходами вообще не платят налоги - в Германии это до 600-650 евро месяц в зависимости от федеральной земли, в Великобритании до 800 фунтов в месяц (сравните это с 17 грн. в месяц в Украине);
во-вторых, прогрессивная ставка подоходного дохода в зависимости от величины дохода - в Германии до 42%, в Франции до 47%...
Во-первых: как тут уже писали -- богатые и так платят больше.
Во-вторых: (как тут уже, опять же, писали) -- в других не менее развитых странах ничего подобного не реализованно. -- возьмем для примера США и Японию. Более того: в тех странах, где сегрегация работает -- происходят забавные казусы -- типа того же Депардье, ставшего гражданином РФ...
Да и "налоги" у нас точно так же "не платятся" -- субсидии у 50% (или сколько там уже) населения...
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_hunter
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Додано: Вів 15 жов, 2019 14:18
_hunter написав:
в других не менее развитых странах ничего подобного не реализованно. -- возьмем для примера США и Японию.
Вы бы хоть википедию почитали про систему налогообложения в США и Японии. Но если читать лень, можно хотя бы забить в гугол "Is US (Japan) taxation progressive".
Выдержка - обратная сторона стремительности
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